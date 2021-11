Le Département d’études françaises de l’Université de Toronto propose une formation aux études supérieures (maîtrise et doctorat) dans les domaines de la linguistique générale et de la littérature de langue française (Moyen Âge, littérature du 16e siècle au 21e siècle, littérature québécoise, littérature francophone, théories littéraires).



Nous acceptons maintenant les demandes d’admission pour l’année universitaire 2022-2023. Les étudiant-e-s à temps plein bénéficient du soutien financier offert par la Faculté des Arts et Sciences. La date limite pour la demande d’admission (en ligne) est le 15 janvier 2022. Les documents devant l’accompagner doivent nous parvenir d’ici le 31 janvier 2022. Veuillez communiquer avec nous à l’adresse french.gradcounsellor@utoronto.ca pour de plus amples informations.



Nous encourageons les personnes intéressées par la littérature de langue française et la linguistique à faire une demande d’admission, y compris celles intéressées par les programmes conjoints : Book History and Print Culture, Sexual Diversity Studies et Women and Gender Studies.



Les champs d’intérêt de recherche des professeur-e-s du Département d’études françaises se regroupent dans deux domaines principaux :



1. Études littéraires (Moyen Âge – 21e siècle), particulièrement les spécialités suivantes :

· Littérature québécoise, littérature francophone

· Littérature française du Moyen Âge au 21e siècle

· Littérature des femmes et Gender studies

· Études postcoloniales et littérature africaine

· Littérature et cultures visuelles : histoire de l’art, cinéma, photographie



2. Linguistique, particulièrement les spécialités suivantes :



· Bilinguisme, acquisition des langues, sociolinguistique

· Langues créoles, variation dialectale, phonologie expérimentale

· Linguistique théorique

· Linguistique computationnelle



Les demandes d’admission se font en ligne à l’adresse suivante : https://admissions.sgs.utoronto.ca/apply/.

Nous vous encourageons à consulter le site web du Département d’études françaises : http://www.french.utoronto.ca/.