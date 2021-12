Tout un pan de l'œuvre d'Alfred Hitchcock reste aujourd'hui encore assez largement ignoré : l'ensemble de sa production pour la télévision (principalement Alfred Hitchcock Presents et The Alfred Hitchcock Hour), soit quelque 370 épisodes entre 1955 et 1965. Ce livre étudie comment à travers cette production intensive, Hitchcock a fait œuvre de télévision : une œuvre inventive et sans équivalent, traversée par la conscience aiguë des potentialités du média, de ses ressources esthétiques comme de sa capacité à réfléchir la réalité de l'époque.

Sommaire