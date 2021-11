Département des Humanités et des Langues



Compétition numéro 21-25



Le Département des Humanités et des Langues de l’Université du Nouveau-Brunswick à Saint John sollicite des candidatures pour un poste de professeure ou de professeur à temps plein au rang d’adjoint en littérature de la francophonie internationale. Ce poste est une des composantes d’un département interdisciplinaire incluant la littérature anglaise, la philosophie, le français, l’espagnol et la linguistique. La date d’entrée en fonction est le 1er juillet 2022.



La personne retenue détiendra un doctorat en littérature d’expression française complété au moment de l’embauche et devra démontrer un excellent dossier d’enseignement universitaire et de recherche. La charge d’enseignement sera au premier cycle et inclura des cours de langue et de littérature. Les champs d’expertise de la personne retenue incluent les littératures africaines, des Caraïbes et des Antilles, les théories postcoloniales, la littérature et le cinéma.



L’évaluation des candidatures commencera le 5 janvier 2022 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit comblé. Le dossier de candidature, préférablement en format électronique, doit être constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un exposé des intérêts de recherche, d’un dossier d’enseignement, et de trois lettres de recommandation. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.



Le dossier de candidature doit être acheminé par courrier électronique à l’adresse suivante : humlang@unb.ca Toute demande de renseignements supplémentaires peut être adressée à Monsieur David Creelman, directeur, Département des Humanités et des Langues, creelman@unb.ca



Les personnes retenues sur la liste restreinte de recrutement seront appelées à fournir une version de langue anglaise de leur dossier, si nécessaire.



L’Université du Nouveau-Brunswick met les valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion au cœur de chacune de ses missions. L’Université invite et encourage les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes ayant des limitations de toute orientation sexuelle, identités de genre ou d’expression à soumettre leur candidature. Conformément aux exigences sur l’immigration en vigueur au Canada, notez que la préférence sera accordée aux citoyennes et citoyens canadiens et aux résidentes et résidents permanents du Canada.