De l’éloquence muette des « bibliothèques créatrices », par Pierre Assouline

en ligne sur larepubliquedeslivres.com, le 15 mars 2022

Tout écrivain a commencé par être un lecteur. Souvent il le demeure jusqu’à ses derniers jours. Les livres l’ont fait écrivain, ils ont façonné son imaginaire, son expérience de la vie a fait le reste en se frottant à ses lectures. Or rien ne nous renseigne mieux sur ses lectures que l’exploration de sa propre bibliothèque. Non pas tant l’examen de son inventaire que celui de ses livres-mêmes tels qu’il les a annotés, rangés et dérangés. Qualifiée de « bibliothèque créatrice » lorsqu’elle a appartenu à un écrivain, un poète ou un intellectuel, elle se révèle être une source documentaire sans pareille pour les chercheurs et les biographes. Imaginez ! Les envois qui révèlent ou précisent les liens avec des auteurs de son temps, les passages recopiés, les lignes soulignées, les annotations dans le marge etc Tout n’y est pas ; on ne conserve jamais tout et nul ne consigne ce qu’il lit dans des bibliothèques institutionnelles ou au hasard des villégiatures ; une bibliothèque d’écrivain n’est pas figée, elle subit elle aussi déménagements, séparations, voyages, divorces et autres aléas de la vie ordinaire. […]

(Illustr. : La salle de bains d’Henri Pollès reconstituée, photo D.R.)