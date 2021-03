Appel à contribution

pour un numéro spécial dans la revue Transdisciplinary Journal of Engineering and Science ou dans la revue PLASTIR

De la méthodologie transdisciplinaire : la créativité scientifique dans la pensée transdisciplinaire

À l’heure où les approches transdisciplinaires se multiplient partout dans le monde, où la transdisciplinarité s’institutionnalise à travers des programmes d’enseignement et de recherche, il semble nécessaire d’interroger la méthodologie transdisciplinaire, soit l’ensemble des méthodes et des technologies utilisées dans une approche transdisciplinaire. Bizarrement, peu d’études transdisciplinaires, notamment au regard des nombreuses études consacrées à l’institutionnalisation de la transdisciplinarité et l’urgence de son intégration dans certaines sphères de la vie sociale, interrogent les fonctions et l’enjeu d’une pensée littéraire et créatrice dans toute science et l’enjeu de la science dans toute créativité. L’approche transdisciplinaire exige une redéfinition des notions qui ont longtemps servi une vision clivée de la science et de l’art. Ce numéro vise donc à repenser ce moment fondamental de la créativité scientifique mobilisée dans toute approche transdisciplinaire.

Né des réflexions sur l’interdisciplinarité, le terme « transdisciplinarité » est employé par plusieurs chercheurs réunis à l’occasion d’un séminaire sur « l’interdisciplinarité dans les universités » qui s’est déroulé en septembre 1970 à l’université de Nice. Jean Piaget est l’un d’eux. Dans son texte intitulé « L’épistémologie des relations interdisciplinaires » publié aussi bien dans l’ouvrage collectif issu de ce séminaire que dans L’annuaire international de la recherche interdisciplinaire, l’auteur s’intéresse aux rapports mutuellement enrichissants entre les sciences et, contrairement à la conception hiérarchique des sciences selon Auguste Comte, il distingue trois niveaux de relation dont le niveau transdisciplinaire qui se caractériserait par une « relative suppression des frontières »[1] entre les sciences. En 1987, Basarab Nicolescu, physicien théoricien, fonde avec Edgar Morin, sociologue et philosophe, le Centre International de Recherches et d'Études Transdisciplinaires (CIRET) sur les bases de la déclaration de Venise, rédigée en 1986 à l’issue du colloque organisé par l’UNESCO sur « La science face aux confins de la connaissance : le prologue de notre passé culturel »[2]. En 1996, dans le Manifeste de La Transdisciplinarité, Basarab Nicolescu écrit que « la transdisciplinarité est une nouvelle approche scientifique, culturelle, spirituelle et sociale »[3]. Mais comme le stipule l’article 7 de la Charte écrite en 1994, « la transdisciplinarité ne constitue ni une nouvelle religion, ni une nouvelle philosophie, ni une nouvelle métaphysique, ni une science des sciences »[4]. Dans ces deux textes fondamentaux, l’auteur nous invite donc à envisager cette approche comme un nouveau paradigme de pensée qui « présuppose une rationalité ouverte ». L’approche transdisciplinaire qu’il propose est résolument fondée sur trois postulats méthodologiques précis et rigoureux : 1. Les niveaux de Réalité, 2. La logique du tiers inclus et 3. La complexité. Bien qu’hérités de la science moderne, de nombreuses études ont montré que la prise en compte plus ou moins complète de ces trois postulats nous renseigne avant tout sur « le degré de transdisciplinarité » d’une recherche transdisciplinaire et, par conséquent, sur la consistance de la créativité scientifique. Plus la méthodologie intègre ces trois postulats, plus elle repose sur une rationalité ouverte qui décrit un système total de type gödelien. Ainsi, le degré de transdisciplinarité effectif dans une recherche dépend du degré d’ouverture de la rationalité.

Comment s’entendre sur une méthodologie transdisciplinaire qui puisse tenir compte à la fois des technologies scientifiques (outils et techniques qui apportent une connaissance précise et objective) et des ressorts d’une pensée plus subjective, intuitive et créatrice ? Si, comme le rappelle Basarab Nicolescu dans From Modernity to Cosmodernity : Science, Culture, and Spirituality, la transdisciplinarité signifie « transgression de la dualité qui oppose les couples binaires »[5], il convient alors d’interroger l’efficacité de la pensée transdisciplinaire à travers notamment le dépassement du vieil antagonisme de la littérature et des sciences. Dans quelle mesure la méthodologie transdisciplinaire fonde-t-elle une nouvelle manière de penser ? En quoi repose-t-elle sur des méthodes littéraires de représentation et des techniques poétiques d’écriture autant que sur une pensée mathématique rigoureuse ? La créativité scientifique se résume-t-elle à une simple addition de la pensée littéraire et de la pensée scientifique ?

Nous sommes intéressées par les articles qui mettront en valeur les spécificités d’une méthodologie transdisciplinaire fondée sur la créativité scientifique et qui en montreront les corollaires sur notre vision et notre connaissance du monde et sur notre manière de penser et de vivre. Ce numéro fera donc l’objet d’un retour indispensable sur certaines notions clés partagées par la littérature et la science telles que la réalité, la logique, les techniques d’écriture et de notations, la fiction envisagées à partir des axes suivants :

1. ontologique : la réalité, le réel, la fiction

2. logique : l’axiome, l’hypothèse, le paradoxe, l’objectivation/rhétorique

3. poétique : les techniques d’écriture, la création, la représentation (figures, formes, symboles)

4. épistémologique : l’imagination, la connaissance, l’expérience

5. écologique : l’action/application, l’interaction/réseau

6. spirituel : la conscience, le tiers caché, la perception

7. métaphysique : la vérité, l’espace, le temps, l’au-delà

Modalités de participation

Les propositions, d'environ deux pages rédigées (en français ou en anglais), avec bibliographie et ébauche de plan, devront être adressées avant le 15 juin 2021 aux adresses suivantes benedicte.letellier@univ-reunion.fr et h.fau@mx.uni-saarland.de.

Une version complète des textes sélectionnés devra être remise au plus tard le 15 octobre 2021 et pourra éventuellement faire l’objet d’une séance de travail, en présentiel ou à distance, avant la publication.

Éléments de bibliographie

Basarab Nicolescu, La Transdisciplinarité, Manifeste, Editions du Rocher, 1996.

Basarab Nicolescu, From Modernity to Cosmodernity: Science, Culture, and Spirituality, New-York, Sunypress, 2014.

[1] Résumé de l’article disponible sur le site de la Fondation Jean Piaget : http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/presentation/index.php?DOCID=996

[2] Déclaration de Venise, disponible sur le site du CIRET : https://ciret-transdisciplinarity.org/declaration_de_venise.php

[3] Basarab Nicolescu, La Transdisciplinarité, Manifeste, Editions du Rocher, 1996, 4e de couverture.

[4] Ibid., p. xciv.

[5] Basarab Nicolescu, From Modernity to Cosmodernity: Science, Culture, and Spirituality, New-York, Sunypress, 2014.