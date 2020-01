« De la force d’attraction des récits de fiction ». Entretien avec Vincent Jouve

À propos de Pouvoirs de la fiction. Pourquoi aime-t-on les histoires ?, Paris, Armand Colin, 2019, « La Lettre et l’Idée »

Propos recueillis par Frank Wagner

" […] Pour répondre à la question « pourquoi ne quitte-t-on pas la salle en courant quand on a peur au cinéma ? », on ne peut pas se contenter de dégager la structure du film, voire les procédés qui suscitent la peur. Il faut aussi réfléchir sur la différence entre la peur ressentie dans la réalité et la peur suscitée par une œuvre de fiction, et – surtout – expliquer pourquoi un certain nombre de spectateurs aiment avoir peur. L’esthétique ne nous dit pas grand-chose sur ces questions. En revanche, l’anthropologie, les sciences cognitives, voire les théories de l’évolution, nous donnent un certain nombre d’instruments." […].

Lire l'entretien…