De Baruch Weil à Marcel Proust. Entretien avec Antoine Compagnon

par Ariel Suhamy & Céline Surprenant (en ligne sur laviedesidees.fr le 5 juillet 2022)





Proust était-il « déjudaïsé », voire « antisémite » comme on l’a dit ? À l’occasion d’une exposition au Musée d’art et d’histoire du judaïsme et de la parution de son ouvrage Proust du côté juif, Antoine Compagnon fait le point sur ce qu’on sait de la famille maternelle de l’écrivain et de sa réception par les milieux sionistes dans les années 1920.

Antoine Compagnon, de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, a récemment publié à la bibliothèque des histoires (Gallimard) Proust du côté juif, et apporté son conseil scientifique à l’exposition Proust du côté de la mère qui se tient jusqu’au 28 août au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris.Dans cet entretien, il s’explique sur les raisons qui l’ont poussé à enquêter sur la famille maternelle de l’écrivain, en remontant au patriarche Baruch, l’arrière-grand-père fondateur d’une grande lignée, et sur sa propre méthode de lecture.

