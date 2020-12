Annie Petit et David Labreure (dir.), Femmes et positivismes,

Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. « Formes et savoirs », 2020

300 pages – prix: 22 € – ISBN: 978-2-86820-756-2 EAN13: 9782868207562

Ouvrage collectif issu des journées d’études « Femmes et positivismes » de mars 2019 à la Chapelle de l’Humanité.

Au xixe siècle et au début du xxe, les débats sur le rôle des femmes s’amplifient et nombreuses sont celles qui présentent des revendications nouvelles. Or, c’est aussi l’époque où le mouvement positiviste se construit et se développe. Les positions du fondateur, Auguste Comte, sont complexes et paradoxales. Dans sa vie, il s’est entouré de personnalités féminines marquantes ; dans sa philosophie, la question des femmes est un enjeu important, tout comme dans sa « religion de l’Humanité ». Les réflexions théoriques sur la place des femmes dans la nouvelle société se mêlent au rôle concret que certaines ont joué dans l’évolution du mouvement. Pour les disciples positivistes, dispersés en différentes écoles, les débats restent vivaces : sur l’instruction des filles, le travail des femmes, leurs droits civiques, la possibilité du divorce, la conception du rôle maternel, etc. Des sympathisantes, également militantes féministes, ont même contribué à la diffusion du positivisme à l’étranger.

Ouvrage publié avec le concours de la Maison d’Auguste Comte, l’Université Gustave Eiffel et le LISAA (laboratoire de recherche Littératures, Savoirs et Arts).

Merci au CéSor et à la Bibliothèque des Amis de l’Instruction pour l’organisation des journées d’études dont cet ouvrage est issu !

Sommaire:

David Labreure et Annie Petit : Femmes et positivismes

I. Le Temps des femmes

Michelle Perrot, Le Genre du XIXe siècle

Isabelle Matamoros, Les femmes et l'éducation positive : une philosophie pour combattre « à armes égales »

Blandine Husser et David Labreure, Les femmes révélées : De l'appartement aux archives du 10 rue Monsieur-le-Prince



II. Comte et les femmes : ses relations et ses considérations

Bruno Gentil , Caroline Massin, épouse d'Auguste Comte « dévouée mais pas soumise »

Michel Blanc, Clotilde de Vaux, l’égérie d’Auguste Comte

Jacqueline Lalouette, La femme glorifiée et les femmes ignorées dans le Calendrier positiviste

Laurent Clauzade, L’Utopie de la Vierge-Mère : une physiologie de l’influence du moral sur le physique

III. Les femmes dans le(s) mouvement(s) positiviste(s) post-comtien(s)

Annie Petit, Les Disciples d’Auguste Comte et le militantisme féministe

Claude Schkolnyk, Victoire Tinayre et les positivistes

Mary Pickering, L’empreinte positiviste sur les femmes progressistes anglaises et américaines

Bibliographie

Index