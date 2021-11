“Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils” — G. Perec

Un guide concret pour comprendre comment marche ce qui nous entoure et apprendre à faire soi-même On peut connaître la métaphysique selon Kant, savoir résoudre une équation du troisième degré et connaître par coeur les cinquante premières décimales du nombre Pi sans pour autant connaitre la hauteur d'une assise ou d'une table, la largeur d'une porte, la dimension d'une place de parking, le poids d'une vache ou d'un m3 de bois.

Toutes choses apparemment anodines, que l'on côtoie pourtant quotidiennement et auxquelles on accepte de ne rien comprendre. Le monde matériel ne nous intéresse pas. Nous avons choisi de le confier aux spécialistes.

Ce livre propose au contraire de considérer le bricolage comme un acte de résistance politique. Il vise à enseigner au lecteur des choses simples et indispensables, dans l'espoir de lui ouvrir les yeux sur ces objets qu'il méprise, auxquels il s'adapte et dans lesquels il se cogne parfois, afin de l'inciter à s'y intéresser pour ne pas le laisser aux seules mains de l'industrie et de la société de consommation.

David Enon, designer indépendant, chemine entre projets de commandes, de recherche et enseignement. Éditées par la Tools Galerie (Paris) et à la Galerie MICA (Rennes) et présentes dans la collection du FNAC (Fonds national d'art contemporain).