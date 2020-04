Nick Carter et André Breton - Une enquête surréaliste

Illustrateur : David B.

Soleil Productions

Date de parution : 20/11/2019

ISBN : 978-2-302-07898-7

Sous couvert d’une enquête pleine de références et de folie imaginative, David B. aborde avec magnificence, intelligence et humour le surréalisme, mouvement artistique du XXe siècle.

André Breton, le fondateur du mouvement, est bien démuni : il n’a plus de femme dans sa vie, ses compagnons surréalistes sont partis ou ont été exclus et surtout, il lui semble qu’il a perdu ce qui faisait l’âme du surréalisme.

Il engage donc son ami, le détective Nick Carter, pour enquêter et retrouver cette chose indicible qui lui aurait été volée.

Nick Carter va parcourir le temps et l’espace dans un entrelacement de décors fantastiques, de personnages tortueux, de femmes fatales, de situations périlleuses, de crimes et de machines extraordinaires pour remettre la main sur ce qu’André Breton appelait « l’or du temps ».

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’abédédaire d’André Breton", par François-René Simon (en ligne le 11 avril 2020).