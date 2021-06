Florence (Italie)

Dantastique ! Images et imaginaires dantesques dans la culture populaire, entre « rêve médiéval » et société de consommation

Nous sommes heureux d’annoncer que le projet ANR DHAF (Dante hier et aujourd’hui en France), le World Languages and Cultures Department de la Elon University, l’Université Grenoble Alpes, l’Université de Florence, l’Institut Français de Florence, et l’Accademia Europea di Firenze organisent un colloque international sur la thématique de l’imaginaire dantesque dans la culture populaire. Le colloque se tiendra auprès de l’Accademia Europea di Firenze, de l’Institut Français et de l’Università di Firenze les 20 et 21 janvier 2022.

Les communications pourront être présentées en anglais, français ou italien. Outre les communications sélectionnées par le comité scientifique sur la base des réponses au présent appel, nous avons le plaisir d’annoncer que le colloque prévoit la participation des conférenciers invités suivants :

Elizabeth Coggeshall (Florida State University) et Arielle Saiber (Bowdoin College)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Stefano Lazzarin (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Appel à communications

(Lien vers les documents)

Les célébrations dantesques actuellement en cours se déroulent à une période particulièrement féconde pour le médiévalisme populaire, si bien que les commémorations académiques peuvent difficilement ne pas tenir compte des modalités de réception dantesque typiques de la culture de masse. À côté des cérémonies officielles, universitaires et politiques, les médias et les formes culturelles et consuméristes les plus divers se déchaînent aujourd’hui dans une course à la production du livre, de la chanson, de l’émission télévisée, de l’objet commémoratif, du goodie qui marquera les esprits à l’occasion du jubilée dantesque. En même temps, de leur libre initiative, les communautés d’usagers et de lecteurs s’approprient à leur tour cette date symbolique à travers des formes de communication web et « d’en bas », comme le mème et la fanfiction, si bien qu’entre ces contributions inédites et quelque peu inattendues et le discours officiel des médiévistes se crée un effet singulier de résonance et de distorsion. Alors que cette dynamique peut être observée avant tout en Italie, dans d’autres pays davantage éloignés du « centre d’irradiation » du dantisme ne manquent pas par ailleurs des phénomènes de célébration qui investissent de manière encore plus marquée la dimension de la culture populaire, de la recontextualisation, ou encore de l’adaptation dantesques.

Ce panorama déjà très dense d’initiatives et de productions hétérogènes doit à notre avis être analysé à l’aune des discours inévitablement présents dans toute revitalisation médiévale : les implications politiques, les nationalismes, le néo-conservatisme, le retour de certaines formes de spiritualité, l’industrie de l’entertainment, la marchandisation et les résistances exprimées de la part de la culture « haute » à l’égard de formes différentes de « poussée d’en bas » (ludiques, mais parfois aussi agressives).

Notre colloque se propose d’étudier l’impact de l’imaginaire dantesque dans la culture française, américaine, italienne et au-delà, idéalement dans une perspective transnationale, aussi bien dans ses aspects idéologiques que commerciaux ou sans but lucratif , et dans ses dynamiques top-down et bottom-up. Nous nous interrogerons sur la portée des différentes formes de dantisme populaire dans la langue, l’industrie du divertissement, les productions culturelles et commerciales, y compris dans les rapports que celles-ci entretiennent avec les disciplines universitaires garantes d’une diffusion « d’en haut » du dantisme : littérature médiévale, histoire, histoire sociale et culturelle. Dans le cadre du colloque pourront être abordées d’autres questions de fond, à savoir comment ces deux composantes de la réception contemporaine de Dante se complètent mutuellement, par exemple dans les pratiques d’enseignement dans le secondaire et à l’université, ou comment, à l’inverse, le dantisme « pop » peut afficher une dimension antagoniste par rapport à son homologue officiel, se présentant comme une forme de résistance à la célébration solennelle de ce monument de la littérature mondiale.

Notre réflexion cherchera en particulier à répondre aux questions suivantes :

Quels rapports d’échange et d’interférence réciproque peut-on observer entre dantisme « pop » et dantisme universitaire ?

Que nous dit le dantisme pop sur Dante, et sur l’époque contemporaine ? comment nous aide-t-il à comprendre le monde, ou à le fuir ?

En quoi la mode médiévaliste et le dantisme pop sont-ils liés ?

Quels sont les caractéristiques du dantisme pop contemporain, et comment se distingue-t-il des vagues précédentes de revival dantesque (par exemple pendant le romantisme) ?

Comment Dante est-il présent dans le monde d’aujourd’hui à travers la langue et l’imaginaire ?

Afin de pouvoir susciter un débat sur ces questions nous vous invitons à envoyer des propositions de communication, en français, anglais ou italien, sur les thématiques suivantes :

Exemples de dantisme populaire s’exprimant à travers le cinéma, la télévision, les jeux-vidéo, la publicité, la bande dessinée, la fanfiction, la littérature de genre, la musique pop et rock, etc.

Approches innovantes de la didactique et la vulgarisation des études dantesques auprès de publics différents ; usages pédagogiques de Dante dans l’enseignement secondaire et à l’université.

Phénomènes de « dantisme » dans la langue, l’espace public, la société, les communications de masse, le discours politique.

Avantages et inconvénients de telles appropriations de l’imaginaire dantesque.

Nous vous invitons à envoyer des résumés de 350-500 mots au maximum, accompagnés d’une bibliographie essentielle et d’une bio-bibliographie d’une page maximum à Brandon Essary (bessary@elon.edu) et à Filippo Fonio (filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr) avant le 30 août 2021.

Les participants seront informés de l’acceptation de leur proposition avant le 1 octobre 2021.

La publication d’un numéro thématique de la revue en open-access Perspectives médiévales est prévue à l’issue du colloque.

Comité scientifique

Roberta Capelli (Università di Trento)

Stefano Lazzarin (Université Jean-Monnet-Saint-Étienne)

Evan Gatti (Elon University)

Michela Landi (Università di Firenze)

Roberta Manetti (Università di Firenze)

Sylvie Martin-Mercier (Université Grenoble Alpes)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine)

Bibliographie de référence

Ashton, Gail, e Kline, Daniel T. Medieval Afterlives in Popular Culture. New York: Palgrave Macmillan, 2012.

Bonelli, Francesco, Cacciatore, Giulia, e Fonio, Filippo. Alibi medievali. Parole rubate, 20 (2019) :

http://www.parolerubate.unipr.it/indici_php/fascicolo_20.php

Cardini, Franco. “Medievisti ‘di professione’ e revival neomedievale.” Quaderni medievali 11 (2008): 33-52.

Casadio, Gianfranco. Dante nel cinema. Ravenna, Longo, 1996.

D’Arcens, Louise. Comic Medievalism. Laughing at the Middle Ages. Cambridge: D. S. Brewer, 2014.

D’Arcens, Louise, e Lynch, Andrew. International Medievalism and Popular Culture. Amherst, New York: Cambria, 2014.

Di Carpegna Falconieri, Tommaso. Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati. Torino: Einaudi, 2011.

Guiducci, Paolo, e Cantarelli, Loris. Nel mezzo del cammin di una vignetta… Dante a fumetti, Ravenna, 2004.

Iannucci, Amilcare A. Dante, Cinema and Television. Toronto, Buffalo, London: Toronto University Press, 2004.

Iorio, Raffaele. “Medioevo e divulgazione.” Quaderni medievali 13 (1988): 163-70.

Kaufman, Amy S., e Sturtevant, Paul B. The Devil’s Historians. How Modern Extremists Abuse the Medieval Past. Toronto, Buffalo, London: Toronto University Press, 2020.

Kline, Daniel T. Digital Gaming Re-imagines the Middle Ages. Routledge Studies in New Media and Cyber Culture. New York: Routledge, 2014.

Lazzarin, Stefano, e Dutel, Jérôme. Dante pop. La Divina Commedia nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea. Roma: Vecchiarelli, 2018.

Marshall, David. Mass Market Medieval: Essays on the Middle Ages in Popular Culture. Jefferson, North Carolina: MacFarland, 2007.

Reusser-Elzingre, Aurélie e Corbellari, Alain. Le Moyen Âge en bulles. Gollion: Infolio, 2014.

Sanfilippo, Matteo. Il Medioevo secondo Walt Disney. Roma: Castelvecchi, 1993.

Sangirardi, Giuseppe. La mondializzazione di Dante. Italianistica, 49, 2 (2020).

Dantastic! Images and Imageries of Dante in Pop Culture, between “sogno del Medioevo” and Consumer Society

We are pleased to announce that the ANR DHAF project (Dante hier et aujourd’hui en France), Elon University, the University of Grenoble Alpes, the University of Florence, the Institut Français of Florence and the Accademia Europea di Firenze are organizing an international conference on images and imageries of Dante in popular culture. The conference will take place at the Accademia Europea di Firenze, the Institut Français, and the University of Florence on 20 and 21 January 2022.

Presentation proposals can be submitted in English, French, or Italian. In addition to the abstracts selected from this call for papers, we have the pleasure of announcing that the following invited speakers will participate:

Elizabeth Coggeshall (Florida State University) and Arielle Saiber (Bowdoin College)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Stefano Lazzarin (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Call for Papers

(link to downloadable Word Doc and PDF files)

This anniversary year for Dante is happening at a particularly fervid time for popular medievalism, and the solemn, academic celebrations cannot avoid also taking into account the various reception modalities of mass culture. Together with the official, political and academic celebrations, the most varied medial, cultural and consumeristic markets are unleashing a veritable competition for the production of books, songs, tv shows, commemorative objects, and gadgets in celebration of the Dante jubilee. At the same time, communities of readers and viewers, as well as the free-flowing movement of internet communication and “from-below,” popular forms such as memes and fanfiction, envelope this symbolic time period, bringing about an unexpected contribution, so much so that debates among medievalists are creating an effect of both resonance and distortion. If this tendency can be observed in Italy, in other countries, too, farther away from the epicenter of Dantism one finds countless manifestations of celebration that embrace the dimensions of popular culture, recontextualization, and adaptation of the Sommo Poeta.

This panorama, quite dense with initiatives and productions, in our opinion must be viewed in light of the discourses that are inevitably implied in the revitalization of the Medieval: political components, nationalism, neo-conservatism, new forms of spirituality, the entertainment industry, commodification and resistance on the part of “high” culture with respect to various other forms (ludic, but also aggressive) emanating from “low culture.”

Call for Papers

The conference proposes to observe the impact on the imagery and reception of Dante in French, American, and Italian culture, and ideally with a transnational perspective, whether ideological or commercial, and in the context of top-down or bottom-up culture. It proposes to measure the reach of the various forms of “Popular Dantism” in language, entertainment, the media, and cultural and commercial productions also in their relationship to academic disciplines traditionally associated with Dante Studies and its diffusion “from above”: medieval literature, history, social and cultural history. Other key questions will include how these two components of Dante’s contemporary reception complement each other, for example, in the teaching practices of secondary schools and universities, and how instead “Popular Dantism” needs to be considered a spoilsport and a form of resistance to the official celebration of the world literature monument.

Our reflection will attempt in particular to respond to the following questions:

What relationships of reciprocal exchange or interference can we observe between pop Dante and academic Dante?

What does “Pop Dantism” tell us about Dante and about the world today? How can it help us understand them or to get away from them?

How are Pop Dantism and trends in medieval studies connected?

What characterizes contemporary “Pop Dantism” in comparison with other waves of “Dante revival” (for example, during Romanticism)?

How is Dante present in the world today through language and images?

To the end of being able to nourish the discussion of such questions, we invite colleagues to send presentation proposals, in French, English, or Italian, that explore the following themes:

Examples of Popular Dantism in cinema, television, video games, advertising, comic books, fan fiction, popular literature, pop and rock music, and so on.

Innovative approaches to teaching and sharing Dante Studies with different audiences, and the uses of Dante in teaching at the secondary or post-secondary level.

Phenomena related to Dante Studies in language, in the public sphere, in society, in mass communication, in political discourse.

The advantages, but also the limits and risks, of such approaches to the figure of Dante and the legacy of his person and works.

We invite you to send an abstact of 350-500 words, accompanied by an essential bibliography and a one-page bio-bibliographical Curriculum to Brandon Essary (bessary@elon.edu) and to Filippo Fonio (filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr) no later than 30 August 2021.

Presenters will be informed of the acceptance of their proposals by 1 October 2021.

A publication based on the proceedings of the conference will be published as a special issue of the open-access journal “Perspectives médiévales”.

Scientific committee of the conference

Roberta Capelli (Università di Trento)

Stefano Lazzarin (Université Jean-Monnet-Saint-Étienne)

Evan Gatti (Elon University)

Michela Landi (Università di Firenze)

Roberta Manetti (Università di Firenze)

Sylvie Martin-Mercier (Université Grenoble Alpes)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine)

Dantastico! Immagini e immaginari danteschi nella cultura popolare, fra “sogno del Medioevo” e società dei consumi

Siamo lieti di comunicare che il progetto ANR DHAF (Dante hier et aujourd’hui en France), il World Languages and Cultures Department della Elon University, l’Université Grenoble Alpes, l’Università di Firenze, l’Institut Français di Firenze e l’Accademia Europea di Firenze organizzano un convegno internazionale sulla tematica dell’immaginario dantesco nella cultura popolare. Il convegno si svolgerà presso l’Accademia Europea di Firenze, l’Institut Français e l’Università di Firenze il 20 e 21 gennaio 2022.

Le proposte di comunicazione possono essere inviate in inglese, francese o italiano. Oltre agli abstract selezionati sulla base del presente call for papers, abbiamo il piacere di annunciare che il convegno conterà la partecipazione dei conferenzieri invitati:

Elizabeth Coggeshall (Florida State University) e Arielle Saiber (Bowdoin College)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Stefano Lazzarin (Université Jean Monnet, Saint-Étienne)

Call for Papers

(link ai file scaricabili Word Doc e PDF)

In questo anniversario dantesco che cade in un periodo particolarmente fervido per il medievalismo popolare, le celebrazioni solenni e accademiche non possono esimersi dal fare i conti anche con le modalità di ricezione proprie alla cultura di massa. Accanto alla celebrazione ufficiale, politica e accademica, dell’anniversario, i media e le forme culturali e consumistiche più svariati si stanno scatenando in una gara per la produzione del libro, della canzone, della trasmissione televisiva, dell’oggetto celebrativo, del gadget più attrattivo in occasione del giubileo dantesco. Al contempo, le comunità di lettori e utenti, nonché la libera iniziativa di forme comunicative web e dal basso come il meme o la fanfiction investono questa data simbolica apportando un contributo inatteso, tanto che tra i discorsi medievisti e quelli medievalistici si crea un singolare effetto di risonanza e distorsione. Se questa tendenza può essere osservata in Italia, in altri paesi più lontani dal “centro di irradiazione” del dantismo non mancano fenomeni di celebrazione che abbracciano ancora più volentieri la dimensione della cultura popolare, della ricontestualizzazione, dell’adattamento danteschi.

Questo panorama già densissimo di iniziative e produzioni deve essere a nostro avviso osservato alla luce dei discorsi che sono immancabilmente sottesi alla rivitalizzazione del Medioevo: componenti politiche, nazionalismo, neo-conservatorismo, ritorno della spiritualità, industria dell’entertainment, mercificazione e resistenze da parte della cultura “alta” nei confronti di forme diverse (ludiche, ma anche aggressive) di “spinta dal basso”.

Il convegno si propone pertanto di osservare l’impatto dell’immaginario dantesco nella cultura francese, americana, italiana ma non solo, idealmente in una prospettiva transnazionale, e tanto negli aspetti ideologici quanto in quelli commerciali e non-profit, fra top-down e bottom-up, misurando la portata delle varie forme di “dantismo popolare” nella lingua, nell’intrattenimento, nei media e nelle produzioni culturali e mercificate anche nei loro rapporti con le discipline accademiche deputate al dantismo e alla sua diffusione “dall’alto”: letteratura medievale, storia, storia sociale e culturale. Come queste due componenti della ricezione dantesca contemporanea si completano a vicenda, per esempio nelle pratiche dell’insegnamento nella scuola secondaria e all’università, e come invece il dantismo pop deve essere considerato un “guastafeste” e una forma di resistenza alla celebrazione ufficiale del monumento della letteratura mondiale, saranno altrettante questioni di fondo che avremo occasione di approfondire nell’ambito del convegno.

La nostra riflessione tenterà in particolare di rispondere alle seguenti domande:

Quali rapporti di scambio o di interferenza reciproca possiamo osservare tra il dantismo pop e il dantismo accademico?

Che cosa ci dice il dantismo pop su Dante, e sul mondo di oggi? Come ci aiuta a comprenderlo, o a evadere da esso?

Come sono legati moda medievalistica e dantismo pop?

Che cosa caratterizza il dantismo pop contemporaneo rispetto ad altre ondate di “Dante revival” (per esempio durante il romanticismo)?

Come Dante è presente nel mondo di oggi, attraverso la lingua, l’immaginario?

Al fine di poter nutrire il dibattito in merito a tali questioni invitiamo i colleghi a inviare delle proposte di comunicazione, in francese, inglese o italiano, che esplorino le seguenti tematiche:

Esempi del dantismo popolare che si servano di supporti quali il cinema, la televisione, i video-games, la pubblicità, i fumetti, la fanfiction, la letteratura “di genere”, la musica pop e rock, eccetera.

Approcci innovativi alla didattica e alla divulgazione presso pubblici diversi degli studi danteschi, l’uso di Dante nell’insegnamento a livello di scuola secondaria e di università.

Fenomeni di dantismo nella lingua, nello spazio pubblico, nella società, nelle comunicazioni di massa, nel discorso politico.

I vantaggi, ma anche i limiti e i rischi di tali approcci alla figura di Dante.

Vi invitiamo a inviare abstract di 350-500 parole al massimo, accompagnati da una bibliografia essenziale e da un curriculum biobibliografico di una pagina al massimo a Brandon Essary (bessary@elon.edu) e a Filippo Fonio (filippo.fonio@univ-grenoble-alpes.fr) non oltre 30 agosto 2021.

I conferenzieri saranno informati dell’accettazione delle proposte entro il 1 ottobre 2021.

A seguito del convegno verrà pubblicato un numero speciale della rivista in open-access “Perspectives médiévales”.

Comitato scientifico del convegno

Roberta Capelli (Università di Trento)

Stefano Lazzarin (Université Jean-Monnet-Saint-Étienne)

Evan Gatti (Elon University)

Michela Landi (Università di Firenze)

Roberta Manetti (Università di Firenze)

Sylvie Martin-Mercier (Université Grenoble Alpes)

Francesca Roversi Monaco (Università di Bologna)

Giuseppe Sangirardi (Université de Lorraine)

