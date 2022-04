Maisons d'écrivain, bibliothèques personnelles, photographies et autres modalités d'incarnation physique : depuis plusieurs années, les différentes manières d'explorer les ateliers de la création littéraire qui excèdent les traditionnels manuscrits ou autres brouillons ont fait l'objet de vastes recherches, passionnantes par ce qu'elles nous révèlent des rituels ou des formes concrètes qu'emprunte l'inspiration. Un saut est aujourd'hui accompli par la récente enquête menée durant l'année 2021 auprès d’auteur·e·s belges, français·es et québécois·es sur ce qui s'est substitué aux cahiers, aux feuillets ou aux tapuscrits corrigés, à savoir le bureau (ou desktop) de leurs ordinateurs. Une exposition numérique, Bureaux-écrans d'écrivain·e.s, offre une plongée dans ces espaces virtuels devenus le quotidien des écrivain·e·s contemporain·e·s. Différentes questions sont abordées : qu’en est-il, pour les auteur·rice·s du XXIe siècle, de ce milieu particulier qui prolonge la surface de travail du meuble-bureau, en en démultipliant les possibilités spatiales et de connectivité ? Comment les écrivain·e·s contemporain·e·s appréhendent-iels ces bureaux-écrans et comment composent-iels avec ? Comment se déploient sur les écrans contemporains l’équivalent des porte-documents, des photographies encadrées ou encore des « tiroirs » abritant babioles et secrets divers ? Quelles peuvent être les dimensions notamment symboliques imprégnant les gestes et pratiques les plus concrets liés au desktop ?