L'auteur dans son œuvre - entre présence et effacement

Sous la direction de Danièle Pistone et Véronique Alexandre Journeau

Paris, L'Harmattan, "L'univers esthétique", 2021

392 p.

EAN : 9782343235264

PRÉSENTATION

L’artiste tire son œuvre de sa propre substance comme l’araignée sa toile (Mallarmé, Lettre à Aubanel du 28 juillet 1866) ou le mollusque son habitacle nacré (Valéry, L’Homme et la coquille, 1937). De la dissimulation partielle au complet incognito, tous les degrés et toutes les nuances de sa présence peuvent être décelés dans une œuvre d’art, présentement dans une belle diversité de langages artistiques (cinéma, musique, peinture, poésie ou littérature de fiction) comme de cultures (chinoise, coréenne, japonaise et occidentale), des temps anciens à l’époque contemporaine.

Dans le prolongement des ouvrages précédents, ces recherches sur la pensée créative et l’émotion esthétique, comparant arts et cultures diverses, nous aident à remettre en question observations et convictions, nous forcent même à réexaminer les plus profondes origines de nos principes et postulats. En dix ans d’existence la collection « Univers esthétique », allant de l’effet de vie ou de la cohérence au rythme, à l’improvisation, à l’art du geste ou à l’inspiration, a exploré ou retrouvé, entre Asie et Occident, bien des oppositions conciliables, maintes figures plus proches qu’elles ne semblaient l’être, sans que ces synthèses ne versent dans une simplification réductrice. À travers l’incontournable figure de l’auteur, n’est-ce pas la meilleure leçon de cette belle école de tolérance que constitue le fait artistique ?

SOMMAIRE

Avant-propos par Véronique Alexandre Journeau et Danièle Pistone

Conférences d’ouverture

Le créateur et son miroir dans la société occidentale par Danièle Pistone

Présence subtile du poète dans son œuvre, discrétion du peintre et effacement du musicien dans la Chine pré-moderne par Véronique Alexandre Journeau

Propension à l’effacement

Le mélancolique trajet de la comète Pasavento par Béatrice Guéna

Valère Novarina : virtuosité impersonnelle et théâtre de personne par Li Jiaying 李佳颖

"Si je pouvais disparaître complètement de l’histoire de l’art, ce serait parfait" : George Brecht et l’effacement par Erik Avert

Traces ou empreintes subtiles

L’autocitation comme signature musicale : entre évocation mémorielle et affirmation anthropologique par Mauricio Gómez-Gálvez

Sortir de l’ombre, s’effacer dans la lumière par Lydie Decobert

L’immatérialité de l’art entre présence de l’être et effacement de so à partir de 김수자 Kim Sooja par Kim Hyeon-Suk 김현숙

La trace corporelle de l’artiste dans son œuvre ‒ 이세경 Lee Se-Kyung par Kim Ju-Young 김주영

Ambiguïtés, pluralité de moi et brouillages

"Celui qui veut sauver sa vie la perdra..." – L'auteur comme présence spirituelle, ou le classicisme évangélique d’André Gide par Clémentine Fauré

L’écriture inobjective d’André Breton par Angelos Triantafyllou

Métamorphose, pluralité et potentialité du moi chez 史铁生 Shi Tiesheng par Jin Wan 靳婉

Variations autour du seuil entre présence et absence

Présence(s) du compositeur dans son œuvre : variations autour du "je" musical par Philippe Malhaire

Transparence et opacité du disegno : réflexions sur la théorie et la pratique de l’expression personnelle à la Renaissance par Baptiste Tochon-Danguy

Entre le "moi présent" et le "moi absent" : nouvelle lecture du 人间词话 Renjian cihua (commentaires sur les poèmes à chanter ci) par Mei Mercier

Du transpersonnel à la quête de soi

Henri Michaux : un transpersonnel de l’œuvre d’art ou de littérature comme processus individuant par Isabelle Davy

Raoul et son éthos, discours et image d’auteur dans la création littéraire médiévale par Juliette Bourdier

Récits contemporains du "souci de soi" par Clélie Millner

Présence de facto

Autobiographies impersonnelles : présences d’Annie Ernaux dans Les Années et Mémoire de fille par Béatrice Lefebvre-Côté

L’autoportrait en tant que signature par Isabelle Charrier

Présentation des auteurs et résumés

Références bibliographiques

Index des noms propres