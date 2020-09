Dalhousie French Studies

L’abjection

Dossier thématique proposé par

Marie Pascal, Dalhousie University

Correspondant à une réaction de dégoût face à un sujet, un objet ou une situation, la thématique de l’abjection joue un rôle notoire dans maintes œuvres littéraires et cinématographiques. La première discipline à s’y être penchée est la sociologie, dont l’un des piliers, G. Bataille, la voit comme un lieu symbolique situé à l’opposé de la vie et qui peut être véhiculé par différents comportements sociaux marginaux (prostitution et crime pour les plus courants). Ses textes successifs distinguent différents sèmes abjects dont le plus important, la mort, s’apparente à un « naufrage dans le nauséeux » (1949 ; p. 70). De son côté, M. Douglas (1966) interroge le concept de « limite » et décrit différents rites de purification préservant contre la pollinisation de l’abjection. Par extension, elle fait remarquer que son irruption met en péril l’ordre social tout en impliquant un châtiment pour qui en est à l’origine. Ces réflexions invitent à penser l’abjection comme intrinsèque à toute société humaine et ce, malgré les entreprises étatiques de purification ou l’instinct naturel qui pousse à la fuir. En parallèle, à l’instar de J. Kristeva et de D. Anzieu, la psychologie repense l’abjection qu’elle considère être à la base de toute l’expérience sensorielle et psychologique humaine. Reprenant la symbolique du cadavre, J. Kristeva explique par exemple que ce dernier est « la mort infestant la vie (…) un rejeté dont on ne se sépare pas » (1980 ; p. 12). La chute dans l’abjection est donc par réfraction susceptible d’engloutir l’entité qui lit ou regarde l’œuvre où elle se déploie. Finalement, le concept du « moi-peau » de D. Anzieu (1973 ; 1994) permet de repenser les frontières entre l’humain et ce qui l’entoure, en traitant des phénomènes aussi variés que la porosité de la peau, les relations de parasitage et l’animalisation.

En tenant compte du postulat de G. Bataille comme quoi « le ressort de l’activité humaine est généralement le désir d’atteindre un point le plus éloigné du domaine funèbre (que distinguent le pourri, le sale, l’impur) » (1979, p. 212), il s’agira dans ce dossier d’expliquer la fascination, partagée par maints artistes, pour la thématique de l’abjection. Pourquoi une telle attirance pour des représentations et réflexions qui déstabilisent l’identité humaine ? Cette sensation, intrinsèquement ambiguë, peut à cet égard être corrélée à une autre problématique, esthétique cette fois : celle du sublime. Bien que l’association abjection/sublime soit rarement étudiée, il est néanmoins possible de la voit poindre sous la plume de M. Bakhtine (1970) quand il traite du « rabaissement », « détruisant » et « régénérant » le lecteur (p. 30) et pourrait être une première hypothèse expliquant la prééminence de descriptions ambiguës de l’abjection dans le corpus artistique.

Le dossier qui sera publié par la revue Dalhousie French Studies propose de mener une réflexion critique sur le sujet de l’abjection en partant de l’hypothèse que la narration et la monstration vont à l’encontre de postulats présentés au cours des XXe et XIXe siècles par la sociologie, la psychologie et la philosophie de l’art. Mis à part les différents examens de la narratologie textuelle et filmique qui pourront être proposés et l’étude des visages de l’abjection dans les productions francophones, d’autres articles exploreront les aspects esthétiques et idéologiques qui lui font la part belle dans divers médias et discours.

Ci-dessous une liste non-exhaustive de pistes d’analyses : Thématiques et descriptions abjectes ; Représentations abjectes au cinéma ; L’abjection dans la bande-son ; Marges, purification, parasitage, animalisation ; Expérience(s) de l’abjection en tant que lecteur/spectateur ; L’abjection comme matière à créer le sublime ; etc. Nous accepterons tout article proposant une réflexion innovante sur l’abjection à travers le corpus littéraire et filmique francophone (y compris les adaptations cinématographiques), accueillerons des entretiens avec des auteurs et réalisateurs qui s’intéressent à cette thématique ainsi que des productions artistiques originales qui y ont trait.

Veuillez soumettre vos propositions d’articles (300-500 mots) avant le 1er janvier 2021 à l’adresse : marie.pascal@dal.ca

Bibliographie sélective

Calendrier

Date limite pour soumettre une proposition d’article (200 à 500 mots) : 1er janvier 2021

Date limite pour soumettre les articles acceptés (formatés au protocole MLA) : 30 juin 2021

Publication prévue : hiver 2022 (Dalhousie French Studies, n°120)