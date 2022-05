Pourquoi parler encore des mecs ? Quand tout se passe comme si les humains étaient hommes par défaut et femmes par exception, il semble qu’on n’en parle déjà que trop.

À y regarder de plus près, cependant, on parle beaucoup d’hommes mais plus rarement des hommes. On parle d’individus en particulier, bien peu de la classe des hommes dans son ensemble.

On parle des Grands Hommes, moins de tous ceux qui envoient des photos de leur pénis sur Internet. On parle plus des ministres que des violeurs (sauf quand il s’agit du même type).

Alors, si nous retournons le regard féministe vers les hommes, que voyons-nous ? Soudain, on comprend comment les hommes sont construits et les histoires qu’on se raconte sur la « nature masculine » se révèlent mensongères. On voit que l’amour des hommes pour les femmes n’est pas un cadeau. On voit qu’en un sens les hommes préfèrent de toute façon les hommes, ce qui ne les empêche pas d’être homophobes.



Je suis une femme blanche, trans et lesbienne et mon point de vue n’est pas moins neutre qu’un autre. Je vais recourir à des statistiques, des théories, des histoires, des dessins et des punchlines pour vous faire poser un nouveau regard sur vos pères, vos frères, vos compagnons, vos ex – et peut-être sur vous-même.

Daisy Letourneur est l’autrice du blog « La Mecxpliqueuse » où elle écrit sur les masculinités depuis 2017. Elle est aussi militante féministe, trans et lesbienne, membre du collectif « Toutes Des Femmes ». Elle publie en 2022 On ne naît pas mec, Petit traité féministe sur les masculinités, aux éditions La Découverte.

Remerciements

Introduction

Première partie. La nature masculine

1. C’est quoi un vrai mec (et c'est quoi un faux ?)

Comment on fabrique le genre

Le genre précède le sexe

Le vrai mec

Pourquoi on parle de « masculinités » au pluriel

2. Comment reconnaître un homme si vous en croisez un dans la rue ?

Comment se tient un homme ?

S’asseoir comme un homme

Se raser (ou pas) comme un homme

Comment marche un homme ?

Un homme, ça ne sourit pas

Un homme, ça ne pleure pas

Un homme se met en danger

Détruire la planète comme un homme

Gagner plus d’argent comme un vrai mec

3. La faute à Darwin ?

Pourquoi donc les femmes ont-elles des seins (et les hommes n’en ont pas) ?

Aux origines de l’« Homme »

L’hypothèse testo

L’obsession de la différence

Deuxième partie. Ce qu'on dit des hommes

4. Pourquoi les hommes sont-ils immatures ?

De quoi parle-t-on quand on parle de maturité ?

La différence d’âge

5. Le cœur des hommes

Des hommes qui souffrent

Les émotions ont un genre et une orientation sexuelle

Un coût de la domination masculine ?

6. De « Nouveaux pères » ?

Qui sont les nouveaux pères ?

Et les droits des pères ?

La figure d’autorité

Qui a parlé d’Œdipe ?

Où sont les pères ?

Troisième partie. Les hommes entre eux

7. Pourquoi les mecs préfèrent les mecs ?

Les hommes entre eux mais pas trop

Comment lutter contre l’homosocialité masculine ?

8. « Est-ce que ça fait pédé ? »

Qu’est-ce qui empêche les hommes d’être gays ?

Gay, mais pas folle

Les pédés, une affaire de gonzesses

L’homophobie nous construit toutes et tous intimement

9. Les hommes, ces héros

L’injonction à la confiance en soi

L’imposture du syndrome de l’impostrice

L’insécurité des dominants

10. Qui sont les hommes antiféministes ?

Tour d’horizon des masculinistes de tout poil

Sympathie pour les puceaux

Les martyrs de la cause

Les masculinistes qui ne disent pas leur nom

Les hommes ont raison d’avoir peur

Quatrième partie. Avec les femmes

11. Séduire ou harceler ?

Les gentils garçons

Les méchants harceleurs

L’inégalité fondamentale

12. Les hommes sont actifs, les femmes sont passives

De l’importance de compter tout le temps de travail

Le changement, c’est pas maintenant

Qui prend qui, exactement ?

Le sexe hétéro est un travail comme un autre

13. Qui est responsable de la violence des hommes ?

Les hommes comprennent parfaitement le consentement

Pourquoi parle-t-on de féminicides ?

Pourquoi les hommes sont-ils violents ?

Au-delà de la violence physique

14. Les hommes déconstruits sont-ils l’avenir du féminisme ?

Quel féminisme convient aux hommes ?

L’émergence de l’homme « déconstruit »

Faut-il détester les hommes ?

La place des hommes dans le féminisme

Conclusion.