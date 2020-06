Résilience des images et des récits. Catastrophe et terrorisme d’État en Argentine, au Chili et au Mexique

David Jurado

Presses universitaires de Rennes, coll. "Des Amériques", 2020.

264 p.

28,00 €

ISBN : 978-2-7535-7890-6

Depuis les périodes de terrorisme d’État jusqu’à celles des « transitions » démocratiques, cet ouvrage met en évidence des spécificités esthétiques des récits et des images entrant en résonance avec la notion de catastrophe, à partir d’une étude comparative entre trois pays : l’Argentine, le Chili et le Mexique. Parler de résilience à la catastrophe signifie qu’au-delà de la résistance identitaire des individus et politique des collectifs, les œuvres étudiées font preuve d’une puissance d’invention capable de s’adapter aux circonstances changeantes de l’histoire et de la mémoire, et de transformer, en retour et pour l’avenir, ces identités individuelles et ces politiques collectives.

Avec le soutien de l’Institut des Amériques.

