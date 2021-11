« Il y a maintenant presque huit ans, je me suis retrouvée de façon inattendue éperdument amoureuse d’une chienne rouge piment que j’ai appelée Cayenne. »

C’est en partant des gestes les plus ordinaires du quotidien et non pas de grands principes que Donna Haraway nous invite à penser notre relation aux espèces compagnes. Ces espèces avec lesquelles nous « partageons le pain », depuis les micro-organismes qui nous peuplent jusqu’aux animaux de compagnie.

Cet enchevêtrement nous conduit auprès de bouledogues français à Paris, à des projets concernant les prisonniers du Midwest, à des analyses coûts-bénéfices dans la culture marchande autour des chiens, à des souris de laboratoire et des projets de recherche en génétique, sur des terrains de baseball et d’agility, auprès de baleines munies de caméras au large de l’Alaska, sur des sites industriels d’élevage de poulets, etc.

Il s’agit ici non pas de domestication, de contrôle ou de rachat de la dette mais de contact. Quelle est la valeur ajoutée du contact ? Que nous apprennent à sentir et à faire les « zones de contact » ? Loin de tout retour romantique à une rencontre sauvage, dénuée d’intérêts et de contamination biopolitique, prendre soin du contact entre espèces « entraîne » à un perpétuel zigzag entre ce qui nous affecte, nous rattache, nous rend interdépendants, simultanément robustes et vulnérables.

Première partie

Nous n’avons jamais été humains

1. Quand les espèces se rencontrent. Introductions

Le chien de Jim et le chien de Léonard

Rencontres professionnelles

Les espèces compagnes

Et si le philosophe répondait ? Quand les animaux regardent

Le devenir-animal ou placer un vingt-troisième bol ?

Histoires de vie dans la zone de contact : les pistes de loup

2. Chiens à valeur ajoutée et capital vivant

Évaluer les chiens : marchés et marchandises

Évaluer les chiens : technologies, travailleurs, savoirs

Évaluer les chiens : rencontres

3. Partager la souffrance. Les relations instrumentales entre les animaux de laboratoire et leur entourage humain

Partage et réponse

Travail et inégalité

Partage non mimétique

Tuer

Prendre soin

Couplet final : réarticuler

4. Vies examinées. Pratiques d’amour et de connaissance dans le monde des chiens de race pure

Curiosité et amour des variétés

Histoires de race : les bergers australiens

La prise en compte des gènes : C. A. Sharp dans la communauté des bergers australiens

La naissance d’un fait

Nouvelle naissance

Face à l’épilepsie

Crimes contre la diversité

5. Cloner les bâtards, sauver les tigres.

Les angoisses bioéthiques et les questions en matière d’épanouissement

Les émergences au sein de la technoculture

Sauver les tigres

Cloner les bâtards

Deuxième partie

Chronique d’une fille de journaliste sportif

6. Corps capables et espèces compagnes

Deux épilogues : chagrin, mémoire et récit

7. Amitiés entre espèces

Méta-rapporteurs à la plage

Jeu novice, joueurs novices

Slaloms débutants

Étude de foyer d’accueil

Réponse

Princesse guerrière klingonne

Mouffeté

Wobblies

Diva

Les Contes de la crypte

En pâmoison

Rubrique des petites annonces

Réconfort tactile

8. Entraînement dans la zone de contact. Pouvoir, jeu et invention dans le sport d’agility

Faire attention

La trame du jeu

La zone de contact

Amputation de damon

Jouer avec des étrangers

Pour conclure sur une zone de contact : le diable est dans les détails

Troisième partie

Espèces enchevêtrées

9. Crittercam. Composition de regards en naturecultures

Replis et chambres des juges

Première vue

Seconde vue

Troisième vue

10. Poulet

11. Devenir une espèce compagne dans la technoculture

Devenir féral : chats dans le comté rural de Sonoma au XXIe siecle

Devenir éduqué : enseigner l’histoire des États-Unis dans un collège communautaire du comté de Sonoma

12. Quelques bouchées avant de se séparer.

L’indigestion nourrissante

Remerciements.

Lire un extrait.