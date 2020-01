L'humanisme à l'épreuve de l'Europe. XVe-XVIe siècle. Histoire d'une transmutation culturelle

Dirs.: Denis Crouzet, Elisabeth Crouzet-Pavan, Philippe Desan, Clémence Revest

Champ Vallon, 2019

*

384 p.

26 €

ISBN 979-10-267-0810-0

*

DESCRIPTION :

L’Europe des XVe et XVe siècles voit émerger puis triompher le mouvement humaniste. Comment l’humanisme, né comme une contre culture et diffusé par des réseaux intellectuels italiens épris de la redécouverte des classiques, s’impose-t-il aussi vite comme un modèle dominant ? A cette question classique, ce livre apporte des réponses nouvelles. Il montre que l’humanisme triomphe à travers l’Europe selon des formes, des expressions et des degrés variables selon les espaces, les publics et les écosystèmes socio-politiques et socio-intellectuels. Il évoque les résistances parfois farouches que ce système d’interprétation du monde rencontra. Il brosse, en laissant toute leur place aux multiples capacités d’adaptation de cette culture, le tableau bigarré des humanismes européens.

Voir le sommaire...

Voir le livre sur le site de l'éditeur...