Reclaim Futures

ReclaimFutures est une conférence sur la technologie et la culture qui aborde les grands thèmes comme les désirs post-capitalistes, les explorations utopiques, l’écologie et l’informatique alternative.

Cycle de conférences, ateliers et performances

18-20 septembre 2020

LeLab, Renens, Suisse

Durant ces 3 jours, une série d’ateliers, de conférences, de tables rondes, de performances et d’œuvres d’art sera présentée pour former des connexions et imaginer de nouveaux futurs.

PRÉSENTATION

Les réseaux d’algorithmes de plus en plus opaques conduisent à l’hyperconsommation et aux renforcements d’idéologies politiques profondément discutables. La vision utopique des technologies numériques, autrefois radicale, se transforme rapidement en un retour nostalgique. Comment peut-on reformuler ces récits à des fins non capitalistes ?

ReclaimFutures tente de répondre à cette question et ne cherche pas la disruption ou à « innover ». Ce n’est pas une énième conférence sur les dernières technologies, les tendances de design, les start-up les plus excitantes, ou les questions de technologie « éthique ».

C’est à travers des actes radicaux de créativité, de résistance et d’action collective qu’il est possible d’imaginer à nouveau. Il nous faut rêver une pluralité d’avenirs autres que celui imposé par les GAFAM.

A PROPOS

ReclaimFutures (RF) vise à favoriser un environnement pour examiner, interroger et exposer les forces néolibérales en jeu dans les technologies numériques et la culture startup. C’est une conférence pour touxtes les créateur·x·ice·s et penseur·x·euse·s qui tentent de briser, de remplacer et d’échapper au capitalisme par des actes de résistance sous toutes leurs formes.

RF a pour but de créer un environment ou artistes, philosophes, technologues, activistes, hackers, chercheur·x·euse·s et éducateur·x·ice·s créatif·x·ve·s et engagé·x·e·s seront réuni·x·e·s collectivement pour imaginer de nouveaux futurs et mettre en scène des alternatives, au-delà des murs de la limitation capitaliste. Qu’elle soit de petite ou grande envergure, RF présentera les actions qui mèneraient à une transformation politique et/ou sociale à travers la réinterprétation des outils numériques afin d’ouvrir le champ des imaginaires et des utopies.

PARTICIPER

RF repose sur une philosophie inclusive et respectueuse en tenant de donner une voix à celleux qui sont généralement moins entendu·x·e·s dans les cercles technologiques. À ce titre, RF est ouverte à toutes personnes ou aux collectifs sans buts commerciaux. Ces personnes et collectifs pourront participer en présentant des conférences, des œuvres d’art, des ateliers et des performances. Dans cette optique, RF encourage fortement les propositions émanant des personnes non blanches, des personnes LGBTQIA+, des personnes handicapées, de la classe ouvrière, des personnes sans domicile fixe et des personnes qui participent à une conférence pour la première fois.

ReclaimFutures est gérée comme un projet DIT (Do It Together), autofinancé, à but non lucratif et rejette l’influence financière et commerciale. À ce titre, RF n’est donc pas en mesure de payer les dépenses des participant·x·e·s ni de couvrir des frais importants[1].

Cependant, tous les participant·x·e·s recevront une allocation en fonction de la vente des billets de l’événement ainsi que de la vente de nourriture et de boissons pendant l’événement. RF se porte également volontaire pour vous aider à trouver un logement ou répondre à d’autres besoins pratiques.

PROPOSITIONS

Afin de vous aider dans la formulation de votre proposition, nous avons assemblé une liste de titres et sujets de conférences hypothétiques que vous pouvez adopter, adapter, utiliser pour vous inspirer ou, bien sûr, ignorer complètement.

Pour soumettre une proposition, vous pouvez créer une issue sur notre dépôt Gitea en utilisant notre modèle de proposition. Veuillez noter que les propositions qui ne suivent pas le modèle peuvent ne pas être prises en considération. Pour ce faire :

· Aller sur notre instance Gitea et créer un compte.

· Crée un Issue sur ReclaimFutures “repository” en cliquant ici.

· Appuyez sur “create issue”, Bravo vous avez fini ! Nous vous contacterons peu de temps après la date de rendu d’inscription.

Si vous souhaitez que votre proposition reste confidentielle, vous pouvez l’envoyer par email à info@reclaimfutures.org. Le modèle pour soumettre une proposition se trouve ici(en) et notre clé publique se trouve là.

Date limite d’inscription: 10 mai 2020, 24:00 (heure AoE)