Université de Nantes, Museum d'Histoire Naturelle

Curiosité, entreprises intellectuelles et explorations scientifiques

dans les écrits de femmes à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)

Colloque international, 18-19 novembre 2021

CRINI-EA 1162

avec le Séminaire interdisciplinaire « Le Concert des Nations à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles),

CRINI, CRHIA, L’AMO

et la collaboration du projet de recherche

« Another Humanism: Gendering Early Modern Libertinism and the Boundaries of Subjectivity »

(project funded by Riksbankens Jubileumsfond), Université de Stockholm (Suède)

La thématique proposée envisage d’étudier la place des femmes dans le développement des idées scientifiques de la Renaissance aux Lumières à partir de la notion de curiosité.

Les travaux récents menés sur le rôle des femmes dans la constitution des cabinets de curiosité, au cœur du tournant moderne de l’histoire des collections, ont fait ressortir une dynamique majeure, jusqu’alors ignorée mais pourtant déterminante dans différents contextes de politiques culturelles européennes1.

L’objet de ce colloque international invite à considérer la part des questionnements intellectuels des femmes dans la République des Lettres. Une série de questions se posent, en effet, sur la contribution de la curiosité des femmes dans le renouveau des savoirs à l’époque moderne et de la scientia en particulier.

Quelle construction d’une subjectivité féminine ressort de ce rapport nouveau aux choses naturelles (naturalia) ? La curiosité reste-t-elle marquée par la dimension transgressive qui en avait pesé sur elle, durant le Moyen Age notamment ?

Ce désir de savoir (libido sciendi) porte-t-il la marque d’un goût exclusif pour le secret et les arcanes (incluant pratiques médicales, recettes, usage des drogues et poisons) à la Renaissance ?2? Comment, par ailleurs, la curiosité féminine s’est-elle trouvée aiguisée par le goût de l’étrange et de la merveille ? Enfin, la thématique invite à repenser le rapport de la curiosité à la rationalité scientifique qui modifie le champ de la science à l’époque moderne.

Quelques lignes thématiques pourront être considérées, de manière non exhaustive :

Curiosité et savoirs en question

- objets de savoirs et instruments de connaissance de la nature dans les cabinets de curiosité, contribuant au renouveau de la curiosité naturaliste, liée à de nouveaux instruments de connaissance : les récits et les données d’explorations extra-européennes ; la nature comme objet de la libido sciendi

- l’émergence d’une conscience féminine de l’utilité du savoir, au-delà de la vana curiositas

- curiosité et secrets aux frontières de l’hérésie

- la curiosité comme moteur d’un questionnement des doctrines philosophiques

- les femmes lectrices des écrits naturalistes

- Les femmes et la nature : de l’histoire naturelle à la philosophie naturelle comme objets d’une curiosité au tournant de la révolution scientifique (XVIe-XVIIIe siècles)

1 On pourra se reporter, entre autres, aux ouvrages suivant sur le mécénat féminin: Swann, Marjorie, Curiosities and Texts. The Culture of Collecting in Early Modern England, University of Pennsylvania Press, 2001 ; Gaude- Ferragu, Murielle, Cécile Vincent-Cassy, La Dame de cœur. Patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir dans l’Europe des XIVe-XVIIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016 ; Van Wyhe, Cordula, Isabel Clara Eugenia : Female Sovereignty in the Courts of Madrid and Brussels, Madrid, Centros de Estudios Europa Hispánica, 2011 ; Paranque, Estelle, Probasco Nate, Claire Jowitt, Colonization, Piracy and Trade in Early Modern Europe. The Roles of Powerful Women and Queens, London, Palgrave Macmilla,,2017.

2 Rankin, Alisha, Elaine Long, Secrets and Knowledge in Medicine and Science, 1500-1800, London, Ashgate, 2011; Long, Elaine, Recipes and Everyday Knowledge, Medicine, Science and the the Household in Early Modern England, Chicago & London, The University of Chicago Press, 2018,

- curiosité, expérimentation, empirisme

Méthodes, pratiques et discours savants

- curiosité : expression rhétorique et sophistication stylistique

- les arguments d’une défense de la curiosité

- les femmes et les institutions scientifiques, cabinets, cercles, académies, en Europe XVIIe- XVIIIe siècles. Réseaux et correspondances

La thématique du colloque s’inscrit dans les travaux de recherche du laboratoire CRINI, au Séminaire interdisciplinaire et transversal «Le Concert des Nations à l’époque moderne» qui réunit des chercheurs du CRINI, CRHIA, L’AMO. Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de recherche ARCO, « Les arts du consensus dans le concert des Nations. Penser les formes d’instauration de la concorde à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles)/ The Arts of Concord in the Concert of Nations : Instituting Concord through Scientific Cooperation in the Modern Era », qui fédère les travaux du séminaire depuis 2019.

Le relief apporté aux échanges interculturels, l’interdisciplinarité seront appréciées

*

Bibliographie sommaire :

*

Les propositions de communications, de 300 mots accompagnées d’une notice biographique d’une page maximum (institution de rattachement, CV, publications significatives) seront à adresser avant le 15 février 2021 à Karine Durin, conferencecuriositynantes@gmail.com.

Langues du colloque : français, anglais.

Les communications n’excèderont pas 30 minutes.

*

Comité scientifique

Pierre Carboni, CRINI

Nicolas Correard, L’AMO

Karine Durin, CRINI

Eric Schnakenbourg, CRHIA

Carin Franzén, Université de Stockholm, Suède

Nan Gerdes, Université Roskilde, Copenhague, Danemark Susana Åckerman, Stockholm