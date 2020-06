À lire sur laviedesidees.fr :

"Cultures féminines et féminisme", par Delphine Chedaleux

(en ligne le 30 juin 2020).



Du roman sentimental aux blogs de nail art en passant par le soap opera, de nombreux médias s’adressent explicitement aux femmes. Tout en véhiculant des normes oppressives, ils ouvrent des espaces de réflexion autour de la féminité et des rapports entre les sexes.

Je ne compte plus le nombre de mes connaissances et collègues surdiplômé·e·s qui, depuis le début de cet exceptionnel confinement, discutent d’Animal crossing, de la dernière saison de La Casa de papel ou de leur binge-watching de films post-apocalyptiques. Rien d’étonnant à cela : on sait que la consommation de la culture de masse globalisée n’a plus rien de méprisable, et que la distinction observée en son temps par P. Bourdieu se construit désormais moins sur la primauté accordée à la culture savante par les classes supérieures que sur leur aisance à passer d’un registre culturel à l’autre. On sait aussi que cet éclectisme s’accompagne de « nouveaux territoires de la domination symbolique » qui se définissent notamment à travers le rejet de certaines pratiques les plus associées aux classes populaires

. Cette logique de classe s’articule à une logique de genre : les pratiques les plus connotées du côté du féminin sont aussi les plus dévalorisées. Le féminin, a fortiori lorsqu’il est articulé au populaire, est souvent vecteur de « capital symbolique négatif », comme le montre l’enquête menée par V. Albenga auprès de lectrices des classes moyennes en quête de légitimation culturelle qui se distancent des genres littéraires ou des modes d’appropriations identifiés comme féminins, lesquels seraient susceptibles de dévaluer leur pratique. […]

Lire la suite…