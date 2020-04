La culture romande depuis chez vous, en période de confinement

#culturacasa

http://culturacasa.ch

Faute de pouvoir rencontrer leur public en salle et à l’extérieur en cette période de distanciation sociale imposée, les spectacles, les concerts, les expositions et nombre d’autres initiatives artistiques s’invitent chez vous par le biais des réseaux sociaux et du web.

La plateforme #culturacasa regroupe ces initiatives, portées par des artistes autant que par des institutions culturelles.

#culturacasa n’est pas exhaustif, ne voudra et ne pourra jamais l’être. Il s’agit d’un espace web édité qui se concentre sur les initiatives artistiques professionnelles. La priorité est donnée au streaming live, aux projets uniques ou particuliers qui tirent leur raison d’être du confinement actuel ainsi qu’aux contenus mis en ligne spécifiquement parce que nous sommes invité∙e∙s à rester à la maison.

Au menu : des films, des pièces de théâtre pour les grands et les petites, des visites d'exposition, et le récent entretien de J.-L. Godard à l'ECAL…

