Critique 2021/8-9 (n° 891-892) : "Archi / Design"

Éditions de Minuit, 2021, 144 p.

Mis en ligne sur Cairn.info le 02/09/2021

ISBN 9782707347305

Le mot design évoque une prolifération d’objets dont les qualités formelles seraient moulées sur leurs destinations fonctionnelles. Sa connotation la plus courante, c’est le consumérisme. Il a pourtant été promu par des avant-gardes artistiques et architecturales qui projetaient de reconfigurer la vie, pas (seulement) les fauteuils. Et aujourd’hui, il s’applique à des artefacts de toute nature, à toutes les échelles, bien au-delà des ustensiles du quotidien.

L’idée de design court, tel le furet, à travers toute la culture « moderne », dans un rapport tendu avec l’architecture. Repartir de ce nœud historique pour élucider une notion complexe et controversée, tel est le choix fait dans ce numéro spécial de Critique, conçu par Claire Brunet.

« ARCHI/DESIGN » explore un dialogue qui est aussi une querelle. Il nous mène de Weimar et Ulm à Milan, en passant par Paris et Tokyo ; de Perret à Koolhaas ou Branzi. On y croise les questions adressées naguère par Sigfried Giedion à l’automatisation, au design industriel et à la production de masse. On s’interroge sur les notions de design urbain ou environnemental, mais aussi de design algorithmique, de post-objet, de « tournant chosique ». On découvre, avec Paul Virilio, la fascination des bunkers ; et avec les radicaux italiens d’Archizoom et de Superstudio, l’appel du désert. Sans oublier le dessein très humain qui donne forme aux fleuves et aux villes.

Sommaire

Page 627 à 628

Présentation

Consulter

Page 629 à 637

Domestique et domestiqué : l’entrée du design au MoMA en 1972

Anthony Vidler, Traduit de l’anglais par Philippe Roger

Consulter

Page 638 à 652

Les Radicaux italiens : déserter l’architecture

Emanuele Quinz

Consulter

Entretien

Page 653 à 664

Andrea Branzi

Le design, une affaire d’énergie ?

Entretien mené en avril 2018 par Catherine Geel, Simone Fehlinger, Olivier Peyricot

Consulter

Page 665 à 681

La société de contrôle par le design

Mécanisation et automatisation d’après Sigfried Giedion

Emmanuel Alloa

Consulter

Page 682 à 690

Auguste Perret vs Le Corbusier

Schisme au sein du modernisme

David Bihanic

Consulter

Page 691 à 702

Concevoir des « choses » : le tournant chosique en design

Vincent Beaubois

Consulter

Page 703 à 716

Avatars du « non-standard » en design et en architecture numériques

Ianis Lallemand

Consulter

Page 717 à 728

Paul Virilio : l’adieu aux images

Claire Brunet

Consulter

Page 729 à 740

Gymnopédies koolhaassiennes

Jean Attali

Consulter

Page 741 à 750

La nature est design

Emanuele Coccia

Consulter

Page 751 à 765

Tokyo, la forme d’une ville

Élie During

Consulter