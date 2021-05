Critique, n° 888

"Le Japon, culture globale"

Thierry Hoquet (dir.)

96 pages

ISBN : 9782707347039

12.00 €

Description

Le rapport du Japon à l’Occident est singulier : dès son « ouverture » de 1868, il a préféré la rivalité à la soumission et l’identification à l’assimilation.

D’où d’étonnantes circulations et réappropriations : « rêve grec » de nombreux intellectuels japonais à la fin du xixe siècle et, à la même époque, réception confucéenne d’un Rousseau façon IIIe République. En sens inverse et près d’un siècle plus tard : acclimatation occidentale d’un Mishima qui a lui-même contribué à forger, pour l’étranger, une certaine image de son œuvre. Ou encore, en 2020, épopée « nippone » écrite par un helléniste français.

À l’heure où émerge un nouveau Japon littéraire, à la fois « transnational » et « transfrontalier », il est temps d’en finir avec le cliché de l’absolue différence japonaise. C’est à quoi nous invitent les textes ici réunis par Thierry Hoquet.

Sommaire



Thierry HOQUET : À qui appartiennent les Grecs ?



Simon EBERSOLT : La philosophie à l’épreuve de l’histoire. La rencontre de Rousseau et du Japon



Cyril LE MEUR : De Troie à Fukushima, via Berlin



Thomas GARCIN : Par-delà l’exotisme. Lire et traduire Mishima en France





ENTRETIEN



Anne BAYARD-SAKAI : La littérature japonaise. Transnationale et transfrontalière



Jean-Paul SIMON : Medieval Whodunit. La saga d’un sous-genre



Ninon GRANGÉ : Ambiguïtés du genre weste



Pierre-Mong LIM : Le dernier sinologue

