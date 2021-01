Critique, n° 883 : "Rohmer, Rivette, Truffaut : l'âge critique"

sous la direction de Marc Cerisuelo

Minuit, janv. 2021

96 p. —ISBN : 9782707346766 — 12.00 €

Il y a eu la Nouvelle Vague. Mais avant elle, il y avait eu le tsunami critique qui l’annonçait et sur lequel elle a surfé. Rohmer, Rivette, Truffaut ont manié le stylo avant la caméra. Avec verve, vigueur et ce qu’on pourrait appeler une rigueur capricante, ils ont excellé dans les exercices d’admiration, comme dans l’art d’administrer des corrections rarement fraternelles. Escarmouches, coups d’éclat : l’assaut est mené tambour battant contre le cinéma de papa ; et c’est dans cette brèche que, devenus cinéastes, ils s’engouffreront.

L’année 2020 aura donc été faste au moins pour les cinéphiles, puisque cette masse d’écrits se trouve désormais recueillie et remise en circulation.

Marc Cerisuelo a conçu cet ensemble et s’est associé à Antoine de Baecque et Dork Zabunyan pour évoquer ces trois mousquetaires de la Nouvelle Vague critique.





Sommaire

Marc CERISUELO : Rohmer, le patron



Dork ZABUNYAN : « Où est le film dans ce que vous écrivez ? » Jacques Rivette, critique et théoricien



Antoine DE BAECQUE : François Truffaut, écrivain de cinéma



ENTRETIEN



Antoine DE BAECQUE : « Le cinéma pense sa mort avec la fièvre d’un agonisant »



Marielle MACÉ : Les oiseaux et les signes en temps de pandémie



Françoise BALIBAR : Classer n’est pas penser ou l’étrange cas de Georges-Louis Lesage



Olivier ROY : Le nouvel ordre post-amoureux



NOTE



Zaki BEYDOUN : Regard rétrospectif sur un Mahomet panarabe



Tables des matières. Année 2020

