Critique, n° 879-880 :

"Faire collecte. Archives et création"

sous la direction de Muriel Pic

Minuit

2020

192 p. — ISBN : 9782707346483 — 14.50 €

Collecter, prélever, monter des fragments documentaires pour élaborer une œuvre plastique, cinématographique ou littéraire n’est pas une démarche sans précédent : elle a, bien au contraire, toute une histoire, dont plusieurs moments clés, de Reznikoff à Perec, sont rappelés dans ce numéro. Mais cette pratique, dans le monde littéraire et artistique d’aujourd’hui, a pris une ampleur et un sens nouveaux.

Il y a dans la création contemporaine ce qu’on a pu appeler une « révolution documentale ». Les fragments rassemblés peuvent être issus d’archives institutionnalisées ou personnelles. Ils peuvent avoir été glanés dans l’histoire ou dans la rue. Le terme « montage » est le plus fréquemment employé, avec « bricolage », pour désigner l’opération qui congédie la notion d’inspiration au profit d’une conception de la création artistique comme « production », « témoignage », « reportage », « enregistrement », et qui signale un déplacement de la figure de l’auteur vers celle du « collecteur ».

C’est cette effervescence très actuelle autour de l’archive et du document que décrivent, commentent et analysent les écrivains, philosophes, critiques, essayistes et traducteurs, historiens et historiens de l’art, réunis ici par Muriel Pic.

Sommaire

Présentation

Muriel Pic

Témoignage, de Charles Reznikoff

Eliot Weinberger, Traduit de l’anglais (U.S.A.) par Guillaume Condello

Déplacer voir

(Le document, l’archive, l’atlas)

Georges Didi-Huberman

Marge de manœuvre

H. M. Enzensberger, S. Howe, G. Perec

Muriel Pic

Documenter le franquisme

Montage et blocs d’enfance dans le cinéma de Basilio Martín Patino

Pedro Cordoba

Mutam cinerem

Christophe Barnabé

Vrai, faux et usages de faux

Éléonore Devevey

Lambeaux d’archives : pour une histoire des reliquats

Marie-Jeanne Zenetti

Puissance et usage du document

Érik Bullot

« L’œil est une plaque photographique »

Résistance mélancolique de l’archive chez Hélène Gaudy

Laurent Demanze

Une archive naufragée

Les derniers livres lus par Benjamin selon Jean-Michel Alberola

François-René Martin

Du goût de l’archive au « goût de la guerre »

Alexander Kluge et Jean-Yves Jouannais

Vincent Pauval

À bruits secrets

L’artiste iconographe et l’archive : images, documents, sons

Pascale Cassagnau

Êtres et objets éphémères : frontières des archives

Annick Louis

Le noir et le rouge

Revoir et corriger l’archive / la littérature

Emmanuel Bouju

