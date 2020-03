Covid-19 : toutes les ressources pédagogiques disponibles en ligne

(source: ActuaLitte.com)

Groupe Editis : Bordas, Le Robert, Nathan, Retz



Les éditeurs du groupe Editis Education mettent à disposition des élèves confinés et leur famille une consultation gratuite de l'ensemble de leurs manuels du CP à la 3e (toutes disciplines).



Accéder à la plateforme Biblio Manuels



Groupe Albin Michel : Delagrave, Magnard et Vuibert



Les éditions Delagrave, Magnard et Vuibert mettent à disposition leurs manuels numériques pour le collège, le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Cette bibliothèque numérique permet un accès à distance à un grand nombre de ressources, toutes conformes aux programmes, gratuitement et sans inscription.



Accéder à la plateforme Lib Manuels



Groupe Hachette : éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hatier, Istra



Les éditeurs scolaires du groupe Hachette s'associent au plan de continuité pédagogique, en proposant un accès gratuit à tous leurs manuels en ligne, pour que les élèves puissent continuer à travailler de chez eux plus facilement pendant cette période.



Accéder à la plateforme Mon espace e-education



Génération 5



Le site de Génération 5 propose, dans un premier temps, des ressources consacrées à l'enseignement des mathématiques, du CE2 à la 3ème. Des ressources concernant d'autres disciplines et niveaux scolaires seront ajoutées au fil du temps.



Accéder à la plateforme Mon école à domicile



Jeulin



La Plateforme Numérique Jeulin est un portail pédagogique dédié aux sciences expérimentales. Elle vous permet d'accéder à vos ressources en tous lieux via Internet et sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone ...). On y trouve des logiciels interactifs, des vidéos documentaires et des animations, des protocoles de TP & courbes d'ExAO et des banques d'images et de schémas.



Accéder à la plateforme numérique Jeulin



Khan Academy



La plateforme gratuite Khan Academy propose des contenus en mathématiques et en sciences-physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, avec des milliers de vidéos et d'exercices gratuits en ligne ! Khan Academy est une plateforme adaptée en français par Bibliothèques Sans Frontières qui donne accès à un enseignement gratuit et de qualité pour tous.



Accéder à la plateforme Khan Academy



Réseau Canopé



Le réseau a sélectionné des ressources numériques pour les élèves, les collégiens et les lycéens afin de poursuivre les apprentissages scolaires : vidéos pédagogiques, de documents en accès libre et autres sites de découverte, notamment du théâtre, sont disponibles.



Accéder à la plateforme Réseau Canopé