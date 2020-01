CORPS PARLANT, CORPS VIVANT

Réponses littéraires et théâtrales aux mutations contemporaines du corps

Etudes théâtrales n° 66

Jonathan Châtel, Pierre Piret dir.





ISBN : 978-2-8061-0392-5 • 16 mars 2018 • 190 pages

EAN13 : 9782806103925

EAN PDF : 9782806109491

EAN ePUB : 9782806121998

Chacun en a l'intuition, la question du corps est en pleine mutation ; mutation qui suscite les jugements de valeur les plus variés. Les sciences humaines et la philosophie tentent d'appréhender cette mutation dans toute sa complexité. Il en va de même pour la littérature et le théâtre.

Textes réunis par Jonathan Châtel et Pierre Piret.

