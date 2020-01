Contribuer à la revue consacrée à Marceline Desbordes-Valmore.

Participer à "Célébration", 1er numéro de la revue Marceline Desbordes-Valmore

La revue internationale et plurilingue "Marceline Desbordes-Valmore" peut enfin démarrer sa parution annuelle numérique et imprimée en 2020 (au lieu de 2017-2018...) dans la collection Ops des éditions Pan Des Muses de la SIÉFÉGP.



Cette revue explore plusieurs domaines (non exhaustifs) comme :



la postérité de cette poète



sa vie et ses œuvres



les études consacrées à Marceline Desbordes-Valmore et à sa fille Ondine Valmore, poète également.



la réception de sa poésie et de sa vie.



la réception de la poésie d'Ondine Valmore et sa vie.



sa place dans les poésie française et internationale



la réédition de ses ouvrages et les œuvres d'Ondine Valmore.



le lyrisme des poètes Valmore.



et Dieu/dieux dans tout cela : mysticisme, croyances et spiritualité



sa place parmi les poètes maudits.



La réédition des correspondances de ces deux poètes.



La SIÉFÉGP a récemment validé la parution du premier numéro du périodique "Marceline Desbordes-Valmore" pour cette année. ​​​​​​

Rédacteur en chef et responsable éditorial du numéro : David Simon

Adresse électronique : contact@pandesmuses.fr

Fondatrice et rédactrice : Dina Sahyouni

Pour participer au numéro "Célébration" qui porte sur "Comment célébrez-vous Marceline Desbordes-Valmore en 2020 ?"



Je vous remercie de m'envoyer votre texte et/ou dessin à l'adresse e-mail affichée ci-dessus. Vous avez carte blanche pour en parler jusqu'au 20 avril prochain. Publication numérique dans LE PAN POÉTIQUE DES MUSES dès la sélection de votre participation.

Attention toutefois, vous n'aurez ni de confirmation de la réception de votre envoi, ni de sa sélection avant la publication en ligne de tous les textes ou dessins (uniquement en noir et blanc) choisis.​​​​​ Seule la couverture est en couleur. La version papier sera éditée en livre de poche, merci de respecter la charte éditoriale du "Pan Poétique Des Muses" concernant la présentation des contributions (articles, poèmes, chroniques, traductions, etc.)​​​​

Langues acceptées pour “Célébration” : français, arabe (littéraire seulement), anglais, espagnol, italien.

​​​​​N'hésitez pas à rejoindre l'équipe éditoriale en cours de constitution et/ou de contribuer à la lettre n°14 sur le thème "Être féministe".



David Simon