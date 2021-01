Contre le luxe (XVIIe-XVIIIe siècle)

sous la direction d'Élise Pavy-Guilbert et Françoise Poulet

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406105053 — 534 p. — 59 €

Aux XVIIe et XVIIIe siècles la France devient avec éclat le modèle de la civilisation et du luxe. Ce livre analyse l’évolution qui conduit à la laïcisation de la condamnation du luxe et à la séparation entre l’individu et le collectif. Il interroge les pouvoirs politiques de la littérature.

Table des matières…

Lire les résumés…

Élise Pavy-Guilbert et Françoise Poulet

Introduction 7

PREMIÈRE PARTIE

LES FONDEMENTS ANTHROPOLOGIQUES ET ÉTHIQUES DE LA SATIRE DU LUXE

LES MOTS ET LES SIGNES DU LUXE : ENTRE CONDAMNATION ET FASCINATION

Patrick Dandrey

La géométrie variable du luxe.

Un « curseur » dans la pensée du xviie siècle français 53

Michèle Rosellini

La critique du luxe comme nostalgie de la magnificence

au tournant des xviie et xviiie siècles 69

Pierre Ronzeaud

Le luxe dans Les Caractères de La Bruyère.

Un malheur pour le moraliste, un bonheur pour le styliste 89

Éric Tourrette

Où est Philémon ? 101

Camille Venner

Condamnation du luxe et pompe du langage

dans l’œuvre poétique et pastorale d’Antoine Godeau 117

Fabrice Chassot

Luxe, sociabilité et misanthropie 133

POMPE, FASTE ET SPECTACLE : DU LUXE D’ÉTAT AU SCANDALE

Philippine Dauga-Casarotto

La pompe funèbre impériale dans la Monarchie habsbourgeoise

entre baroque et Lumières (1705-1790).

Ruptures et continuité des pratiques rituelles 151

Myriam Tsimbidy

L’esprit de luxe.

Le « lutin des dissensions » dans les Mazarinades 171

Charles-Olivier Stiker-Métral

Le spectacle du luxe 187

LUXE, CORRUPTION ET LUXURE

Stéphanie Bernier-Tomas

Luxe contre luxure.

Blâme du luxe et apologie de la mediocritas

dans quelques contes en vers licencieux du xviiie siècle 203

Laurence Sieuzac

Papillonneries humaines.

Contre le luxe des coquettes et des petits-maîtres 219

Élise Sultan-Villet

Du luxe au calme.

La volupté dans les romans libertins 237

DEUXIÈME PARTIE

PROPOSITIONS DE RÉFORMES : RÉGIR, NORMER ET INVENTER LE LUXE

POUR UNE SOCIO-POLITIQUE ET UNE ÉCONOMIE DU LUXE

Yves Vargas

Le luxe dans la pensée des richesses au xviiie siècle 255

Myrtille Méricam-Bourdet

Voltaire et la politique du luxe 281

Ourida Mostefai

Morale et politique du luxe chez Rousseau 295

Manuela Albertone

De la critique du luxe à la légitimation de la consommation.

Benjamin Franklin et la physiocratie 307

Gérard Vittori

Les Réformateurs italiens, ou comment comprendre le luxe 323

LUXE PUBLIC, LUXE PRIVÉ

Carole Dornier

Luxe, économie politique et utilitarisme

chez l’abbé de Saint-Pierre 339

Jean-Alexandre Perras

« Frivolité du luxe » et « luxe de frivolités ».

Les usages du superflu 351

Florence Magnot-Ogilvy

L’allaitement mercenaire et les vices du luxe au féminin.

Autour de l’Émile de Rousseau 367

Stéphane Pujol

La Satire contre le luxe de Diderot, ou le risque du contresens 381

Muriel Brot

Le luxe dans l’Histoire des deux Indes 407

Laurence Mall

Les goûts de luxe du peuple chez Louis Sébastien Mercier.

Progrès ou problème ? 423

LES UTOPIES DU LUXE

Olivier Leplatre

Le luxe ou la part maudite de Fénelon 439

Magali Fourgnaud

D’un luxe à l’autre, ambiguïtés du motif du jardin.

Fénelon, Saint-Hyacinthe, Voltaire, Saint-Lambert 457

Colas Duflo

La critique utopique du luxe au risque du romanesque 471

Bibliographie 481

Index 515

Résumés 521

Table des figures 529