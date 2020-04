Contre-enquêtes dans la littérature et le cinéma francophones

Le nouveau numéro de la revue en ligne Mouvances francophones souhaite convier les chercheurs, étudiants et auteurs, à se pencher librement sur la notion de contre-enquête en littérature et cinéma francophone.

La critique policière s’est récemment développée pour proposer des alternatives de lecture et des pistes d’interprétation différentes de celles programmées par l’auteur d’un texte. Ce champ interprétatif s’est épanoui à partir de la littérature policière et surtout du « detective novel » : le lecteur soupçonneux qui se livre à la contre-enquête remet en cause les conclusions de l’auteur en partant à la recherche d’indices cachés dans le texte ou d’éléments non cohérents de la fiction, ceci afin de proposer des alternatives crédibles à la conclusion d’une œuvre, d’autres solutions narratives.

Mais la critique policière a aussi vocation à faire émerger d’autres contre-propositions, à s’attaquer à tout type de fiction : elle peut, par exemple, s’attaquer aux relations entre personnages, à la nature réelle ou supposée d’un texte, à la mort douteuse d’un personnage.

C’est surtout et plus largement, d’un type de lecture contre-auctoriale que relève la critique policière, laquelle suppose une manière volontaire de sortir des limites d’une œuvre, de mettre sur un même plan l’œuvre et son commentaire. La contre-enquête narrative permet ainsi de stimuler l’imaginaire de l’œuvre achevée et des limites d’un texte.

La contre-enquête a tout à fait vocation à porter sur le cinéma, avec des méthodes d’analyse similaires à celles de la contre-enquête littéraire. En outre, plusieurs pistes de réflexion peuvent s’ouvrir à partir du croisement de la littérature et du cinéma, et de leur jeu d’écarts et de ressemblances : disparitions de personnages, adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire qui en suggère une autre issue, fins alternatives, etc.

Mouvances francophones souhaite accueillir des articles qui interrogent cette notion, la mettent en pratique ou proposent des méthodes d’analyse voisines ou connexes. Les contributions pourront porter sur toute œuvre littéraire et/ou cinématographique s’inscrivant dans le champ francophone.

Nous accueillons particulièrement les propositions qui se proposent de croiser cinéma et littérature.

La revue accepte également certains courts textes d’écriture créative (poésie, fiction, essai, théâtre), pourvu que ceux-ci soient en relation avec le thème du numéro.

Veuillez envoyer votre proposition d’environ 500 mots à jneau@uwo.ca avant le 30 juin 2020. Les articles seront à remettre pour le 15 octobre 2020.

*

BIBLIOGRAPHIE

On se reportera au site d’Intercripol (Internationale de la critique policière), qui propose une « bibliographie de l’enquêteur » : http://intercripol.org/fr/enquete/bibliographie.html