Objet : Contrats en apprentissage « mise en scène » : Université Franche-Comté / CDN de Besançon

Le CDN de Besançon Franche-Comté souhaite recruter pour la saison prochaine un ou deux étudiant.e.s apprenti.e.s metteur.e.s en scène. Il s’agit d’une formation en alternance sur 12 mois (début septembre 2021 à fin août 2022), rémunérée selon les tarifs en vigueur, s’inscrivant dans le cadre de la 3ème année de Licence Arts du spectacle, Parcours « Pré-professionnalisation du jeu de l’acteur », qui s’ouvre en septembre 2021 à l’Université de Franche-Comté, sous l’impulsion de Guy Freixe.

Cette formation a comme objectif de préparer les concours des Écoles nationales supérieures d’art dramatique, et, parallèlement, de suivre une formation dispensée au CDN comme stagiaire assistant.e metteur.e en scène sur plusieurs créations se déroulant au théâtre (Tatiana Frolova, Anne Monfort...), de prendre part aux différentes activités d’un Centre dramatique national, de bénéficier d’un tutorat régulier. Le ou les apprenti.e.s metteur.e.s en scène pourront également initier des travaux personnels impliquant leurs camarades. Ces gestes de mise en scène seront accompagnés par l’équipe du CDN et pourront être visibles.

Ce Parcours de « Pré-professionnalisation du jeu de l’acteur » est ouvert à toute personne de niveau L2, ainsi qu’à des étudiant.e.s d’Arts du spectacle ayant déjà leur Licence ou Master.

Si, parmi vos étudiant.e.s vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par cette formation, voici les modalités de recrutement :

Dépôt des dossiers : samedi 5 juin 2021

Adressés à : celie.pauthe@cdn-besancon.fr et guy.freixe@univ-fcomte.fr

Constitution des dossiers :

Curriculum vitae

Lettre de motivation dans laquelle vous mentionnerez également les deux spectacles qui vous ont le plus marqués (environ 4000 signes)

Présentation de projets de mise en scène antérieurs par tous types de contenus : photos, vidéos, articles, textes, notes d’intention…

Projet écrit à partir d’un des deux sujets suivants (environ 10 000 signes) :

Sujet 1 : En vous projetant en 2059, date à laquelle les textes de Samuel Beckett tomberont dans le domaine public, vous imaginerez un projet de mise en scène fictive de sa pièce Fin de partie. Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, vous affranchir des didascalies, en inventer d’autres, couper, coller, insérer, et rêver à votre guise.

Sujet 2 : À partir de ce fragment de texte et de ce qu’il vous évoque, imaginez un projet théâtral. Tout est possible : écriture de plateau, autres textes en résonnance, démarche documentaire...

« Nouons-nous ; cette formule emporte, entraîne, elle a la justesse du poème, infaillible. On y reçoit le “nous” comme une sorte d’appel : oui, faisons-le, nouons-nous ! Le pronom y devient une modalité du verbe, que l’on conjugue de beaucoup de manières : nous-ons, accomplissons des “nous”, nouons encore, imaginons d’autres façons d’être à plusieurs, de se lier, de se toucher, peut-être juste de se frôler... On y entend que dans le mot “nous” quelque chose (mais quoi au juste ?) se noue, doit se nouer et pourra donc aussi bien se dénouer ; on se dit que “nous” est une affaire de liens, d’attachements, de mêlements, d’interdépendance et d’arrachements, et de démêlements et de dénouements – plutôt que d’appartenance ou d’identification. On devine que penser et éprouver le “nous” amoureux n’est peut-être pas inutile à une pensée du commun, autrement dit que le “nous deux” d’amour (...) pourrait, si on l’écoute, s’élargir en collectif, s’infinir en politique. »

Marielle Macé, Nos Cabanes, Verdier, 2019, p19-20.

Après réception et lecture des dossiers, un deuxième tour sous forme d’entretiens sera proposé les 24 et 25 juin, à Besançon.

Le comité de recrutement est composé de Guy Freixe, professeur en théorie et pratique du théâtre à l’Université de Franche-Comté ; Anne Monfort, metteure en scène, directrice artistique de la Compagnie day-for-night ; Célie Pauthe, metteure en scène et directrice du CDN de Besançon Franche-Comté ; Renaud Serraz, secrétaire général du CDN de Besançon Franche-Comté.