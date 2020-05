Sorbonne Université — Initiative Création artistique (IcréarT)

Contrats doctoraux

Nous souhaitons attirer votre attention sur l’ouverture de deux contrats doctoraux fléchés « THEATRE » , dans le cadre de l’Initiative Création Artistique – Théâtre (IcréarT) créée par l’Alliance Sorbonne Université.

Vous trouverez ici les appels à projets proposés par les directeurs de recherche : http://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/le-doctorat = > Candidature aux contrats doctoraux Instituts et Initiatives = > Création artistique

Si vous souhaitez poser votre candidature à ces postes et que vous êtes titulaire d'un M2 (validé au plus tard en juin 2020), il convient de prendre contact avec le directeur de recherche porteur du projet et de lui proposer un projet de thèse que vous finaliserez ensemble. Les projets de thèse devront être renvoyés au plus tard le 15 juin. Ils seront examinés et présélectionnés, puis, dans un second temps, leurs auteurs ou autrices seront convié(e)s à une audition virtuelle à la toute fin du mois de juin (date à définir).

Vous trouverez ci-dessous un descriptif succinct de l’Initiative.

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements,

Elisabeth Angel-Perez et Andrea Fabiano, pour l’Initiative Création artistique-Théâtre (SU)

Elisabeth.Angel-Perez@sorbonne-universite.fr, Andrea.Fabiano@sorbonne-universite.fr

CREATION ARTISTIQUE-THEATRE (IcréarT) est une initiative transdisciplinaire soutenue par l’Alliance Sorbonne Université qui fédère les activités liées au théâtre et au spectacle vivant. En partenariat avec le Programme de Recherches Interdisciplinaires sur le Théâtre et les Pratiques Scéniques (PRITEPS, https://theatrestudies.hypotheses.org/), CREATION regroupe des chercheuses et chercheurs spécialistes de théâtre et des arts de la scène (littéraires, linguistes, comparatistes, musicologues et historiens) et s’intéresse tant aux innovations théâtrales contemporaines qu’à l’exploration des dramaturgies des siècles anciens. Les recherches au cœur de ce projet scientifique s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion sur LE THEATRE ET LA CITE qui se décline selon trois axes :

-- théâtre et mémoire (patrimoine, transmission, traduire le théâtre)

-- arts du spectacle et engagement politique (théâtre et communauté, acteurs/actrices et représentativité, lieux du théâtre)

-- théâtre et musique (rituel, divertissement, comédie musicale, opéra)