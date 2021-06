English version below

Projet FNR-CORE projet C20/SC/14735212 :

La Plume et l'œuvre littéraire :

Les autrices francophones du Grand-Duché de Luxembourg comme précurseures littéraires (1900-2020)

Le projet FEATHER (PI : Ass.-Prof. Hélène Barthelmebs) traite des questions sociales et des problématiques de recherche propres au Luxembourg. Ce projet pose concrètement la question de l'identité littéraire du pays, dans une perspective francophone et genrée. Cet aspect est aujourd'hui peu étudié par la critique et FEATHER propose d'analyser comment et de quelle manière les autrices viennent intégrer (et donc construire) la scène littéraire luxembourgeoise. Ainsi, le projet contribue à penser le champ littéraire comme un facteur de cohésion sociale durable et générateur d'une identité nationale multilingue et diverse.

En fait, ce projet s'inscrit dans une volonté de participer au développement de l'histoire nationale, notamment par la valorisation et la diffusion numérique de son patrimoine littéraire.

Missions et activités du.de la chercheur.se postdoctoral.e

Le.la chercheur.se postdoctoral.e aura une double responsabilité : d'une part, la personne recrutée sera en charge du WP4 du projet : il s'agira d'analyser les parcours littéraires ayant conduit à la consécration littéraire. D'autre part, il ou elle assurera la diffusion des résultats obtenus via la plateforme en ligne du projet, ce qui implique la gestion du site web. Le.la chercheur.se postdoctoral.e recruté.e aura l'opportunité de contribuer aux activités scientifiques de l'équipe FEATHER. Il/elle participera à la vie scientifique de l'Institut IRMA et sera encouragé.e à poursuivre ses propres recherches par la production et la communication de travaux scientifiques. La personne sélectionnée travaillera pour FEATHER dans les locaux de l'Université du Luxembourg (Campus Belval) 40 heures par semaine. Son activité sera supervisée par le PI du projet FEATHER.

Le titre provisoire du travail de recherche postdoctoral est "Sacralisation des autrices luxembourgeoises de langue française des XXe et XXIe siècles". Il s'agira de travailler sur la question des réseaux de diffusion qui ont contribué à rendre les autrices invisibles ou, au contraire, à les légitimer dans les champs littéraires.

Formation

- Le.la candidat.e doit être titulaire d'un doctorat en littérature francophone ou en langue et culture françaises, avec idéalement des compétences en humanités numériques.

- La formation antérieure doit avoir accordé une place centrale à l'auctorialité et/ou aux sacralisations des écrivains du XXe siècle.

- Des connaissances en analyse du discours, en sociologie de la littérature et en études de genre seront des atouts importants pour l'obtention du contrat.

- La création et/ou la gestion d'un site web de recherche sera considérée comme une valeur ajoutée.

Compétences linguistiques

- Compétences linguistiques permettant l'analyse pointue de textes en français (locuteur natif ou niveau C2) ;

- La maîtrise de l'anglais et de l'allemand est indispensable pour mener à bien le projet de recherche.

Attentes spécifiques

- Une expérience de l'enseignement et de la recherche à un niveau international est vivement souhaitée.

- Être passionné.e de littérature et désireux de mener des recherches en études littéraires.

- Avoir un intérêt marqué pour les littératures francophones du Nord des XXe et XXIe siècles.

- La volonté de travailler en équipe et en interdisciplinarité est essentielle.

- Être prêt.e à communiquer vos recherches lors de conférences, colloques, séminaires et par le biais de publications.

- Être prêt.e à venir travailler au Grand-Duché de Luxembourg.

- Être motivé.e à tenir un rôle actif dans le programme de recherche et les activités de l'équipe FEATHER.

Candidature

Les candidats intéressés seront invités à envoyer leur dossier de candidature par e-mail à Ass.-Prof. Hélène Barthelmebs (helene.barthelmebs@gmail.com) avant le 6 juillet 2021. Il doit inclure :

- Un curriculum vitae détaillé

- Une lettre de motivation

- Deux lettres de recommandation (dont une du directeur du Mémoire de Master si le diplôme n'est pas encore obtenu) qui devront être envoyées par e-mail à la PI par les auteur.trice.s des lettres

- Copie du diplôme de doctorat ou du certificat de soutenance

- Deux articles scientifiques (publiés ou en cours de publication).

Les candidat.e.s retenus sur liste restreinte seront auditionné.e.s par vidéoconférence (Webex) le 27 juillet 2021.

Les résultats seront communiqués aux candidats à la fin du mois de juillet 2021.

Projet FNR-CORE project C20/SC/14735212 :

The Feather and the literary work:

French-speaking female authors of the Grand Duchy of Luxembourg as literary precursors (1900-2020)

FEATHER (PI : Ass.-Prof. Hélène Barthelmebs) deals with Luxembourg's specific social questions and research issues. This project poses concretely the question of the country's literary identity, from a Francophone and a gendered perspective. This aspect is little studied by critics today and FEATHER proposes to analyze how and in what way women authors come to integrate (and thus build) the Luxembourg literary scene. Thus, the project helps to think of the literary field as a factor of sustainable social cohesion and generator of a multilingual and diverse national identity.

In fact, this project is part of a desire to participate in developing national history, in particular by enhancing and digitally disseminating its literary heritage.

Postdoc missions and activities

The postdoc will have a double responsibility: On the one hand, the recruited person will be in charge of the WP4 of the project: the aim is to analyze the literary journeys which led to literary consecration. On the other hand, he or she will ensure the dissemination of the results obtained via the online platform of the project, which involves managing the website. The Postdoc recruited will have the opportunity to contribute to the scientific activities of the FEATHER team. S/he will participate in the scientific life of the Institute IRMA and will be encouraged to continue her/his own research through the production and communication of scientific work. The Postdoc will work for FEATHER in the premises of the University of Luxembourg (Belval Campus) 40 hours per week. Her/his activity will be supervised by the PI of the FEATHER project.

The provisional title of the postdoctoral research work is “Sacralisation des autrices luxembourgeoises de langue française des XXe et XXIe siècles”. It will be for the full-time postdoctoral researcher to work on the issue of dissemination networks that have helped to make the female authors invisible or, on the contrary, legitimize them in the literary fields.

Training

- The candidate has to have a Doctorate degree in Francophone Literature or French Language and Culture, demonstrating skills in Digital Humanities.

- The creation and/or management of a research Website will be considered to an added value.

- Previous training must have given a central place to the auctorality and/or the sacralizations of writers of the 20th century.

- Knowledge of discourse analysis, sociology of literature, and gender studies will be important assets for obtaining the contract.

Language skills

- Linguistic skills allowing the sharp analysis of texts in French (Native-speaker or level C2);

- Fluency in English and German is essential for the successful completion of the research project.

Specific expectations

- Experience in teaching and research at an international level is highly desirable.

- Be passionate about literature and eager to conduct research in literary studies.

- Have a marked interest in the Francophone literatures of the North of the 20th and 21st centuries.

- The willingness to work in a team and in interdisciplinarity is essential.

- Be willing to communicate your research at conferences, symposia, seminars and through publications.

- Be ready to come and work in the Grand Duchy of Luxembourg.

- Be motivated to play an active role in the research program and the activities of the FEATHER team.

Application

Interested candidates will be asked to send their application by email to the helene.barthelmebs@gmail.com by 6th July, 2021. It must include:

- Detailed curriculum vitae

- Cover letter

- Two letters of recommendation (including one from the Master Thesis Director if the diploma is not yet obtained) which should be sent by e-mail to the PI by the authors of the letters

- Copy of doctoral diploma or defense certificate

- Two scientific articles (published or in the process of publication)

The candidates selected for the shortlist will be auditioned by videoconference (Webex) the 27th July

The results will be notified to the candidates at the end of the July 2021.