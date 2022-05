Contrat post-doctoral « SPIES 18 » :



« Savoirs et pouvoirs de l’imposteur en Europe au XVIIIe siècle »



Dans le cadre de sa campagne IdEX « Attractivité-Recherche » 2022, l’Université de Strasbourg lance un appel à candidatures pour le recrutement d’un chercheur post-doctoral en septembre 2022 pour 12 mois. Le post-doc sera rattaché à l’Unité de Recherche 1337-Configurations Littéraires et travaillera sous la supervision d’Emmanuelle Sempère, professeure de littérature du XVIIIe siècle.



Missions du postdoc



1) Préparer, avec l’aide de la responsable du projet, une édition critique des Mémoires de Monsieur de B* de Courtilz de Sandras (1711)



2) Mener une recherche dans les fonds documentaires de Strasbourg liés à Courtilz de Sandras et à d’autres auteurs du corpus



3) Participer à la préparation d’un colloque international dont il/elle sera le co-organisateur, sur « Les charlatans des Lumières : savoirs interdits et pouvoirs de l’ombre »



4) Participer à l’élaboration d’un corpus concernant les figures de charlatans, imposteurs et aventuriers, romanesques, légendaires et historiques entre la fin du XVIIe siècle et la période révolutionnaire.

5) S’impliquer dans les recherches du CELAR, le Centre d’Étude des Littératures d’Ancien Régime, ainsi que dans les études dix-huitiémistes transdisciplinaires strasbourgeoises



Présentation détaillée du postdoc et du projet S.P.I.E.S.18 : suivre ce lien



Conditions d’éligibilité



Avoir soutenu sa thèse de doctorat dans les deux années précédant le présent appel



Rémunération



À partir de 2159 euros nets, selon ancienneté



Dossier de candidature à adresser à Emmanuelle Sempère (sempere@unistra.fr) avec copie au directeur de l’UR1337, Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr) comportant les pièces suivantes :



Ø CV détaillé



Ø Copie du rapport de thèse



Ø Choix de 4 publications



Ø Lettre de motivation précisant les compétences du candidat ou de la candidate dans le domaine de l’édition de texte et présentant quelques hypothèses de travail sur le projet dans son ensemble.



Ce dossier doit être adressé au plus tard le 20 juin 2022, pour une embauche de 12 mois à compter du 1er septembre 2022.



Pour plus de renseignements



Contact : sempere@unistra.fr



Présentation du Centre auquel sera rattaché le post-doc au sein de l’équipe d’accueil : https://ea1337.unistra.fr/celar/



Présentation de l’ITI LETHICA (Littérature, Éthique et Arts) : https://lethica.unistra.fr/