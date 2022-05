Contrat post-doctoral en histoire des XXe et XXIe siècles affecté au projet ANR "EnDansant" (2021-2025), Université de Strasbourg

Appel à candidature pour un contrat post-doctoral (13 mois, à compter du 1er septembre 2022) affecté au projet ANR "EnDansant" (2021-2025).



La candidature est ouverte jusqu'au 16 mai 2022. Le candidat ou la candidate devra être titulaire d’un doctorat (idéalement en histoire, littérature, esthétique ou arts), et spécialiste des XXe et XXIe siècles. Il ou elle devra également témoigner de sa maîtrise des méthodes de travail dans les archives et d’une connaissance de l'histoire contemporaine des spectacles.

Voir les détails précis dans le document joint.

_



Guillaume Sintès

Maître de conférences en danse

Université de Strasbourg - Faculté des Arts

Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques (ACCRA)