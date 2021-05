Appel à candidature : Contrat doctoral

RIRRA 21, équipe d’accueil pluridisciplinaire, recrute un candidat / une candidate au doctorat pour une thèse portant sur

Le laboratoire du roman-feuilleton (1850-1940) en Occitanie

Il s'agira d'analyser les effets de reprise, de circulation et d'invention d’un siècle de romans-feuilletons en Occitanie. Le projet portera sur un corpus de titres quotidiens de la région (Le Messager du Midi, Le Courrier du Gard, Le Courrier de l'Aude, L'Éclairpar exemple) numérisés par la plateforme régionale RessourcesPatrimoines. À partir de 1850 environ, les journaux d'Occitanie adoptent le grand format de la presse nationale. Cette évolution se traduit immédiatement par une installation durable du feuilleton. Cette thèse portera à la fois sur les productions fictionnelles originales en Occitanie mais aussi sur la viralité nationale des romans-feuilletons.

La thèse sera dirigée par Marie-Eve Thérenty, professeure de littérature française à l'université de Montpellier 3 et directrice du laboratoire RIRRA21 (UPVM) depuis 2008. Au sein du laboratoire RIRRA21, un programme spécifique à forte orientation numérique, auquel s’intégrera le doctorant, est dédié aux rapports entre presse et littérature. Ce programme a notamment conduit deux projets financés par l'ANR sur l'histoire de la presse dont l'un, Numapresse, a cours jusqu'en 2023. Il mobilise les humanités numériques pour l'exploration des corpus de presse. Ce projet, en raison de son caractère fortement innovant, a été intégré en 2020 au Datalab de la Bibliothèque nationale de France.

Nous cherchons un(e) candidat(e) très intéressé(e) par la presse, aimant le travail collectif, ouvert aux humanités numériques, ayant déjà réalisé un bon mémoire de recherche, très désireux ou désireuse de faire une thèse. Le candidat/la candidate doit être prêt(e) à s’investir, au moins à temps partiel, à Montpellier. La thèse commencera à l’automne 2021 et devra être obligatoirement réalisée en trois ans. Le candidat bénéficiera d’un financement régional accordé par la région Occitanie.

Candidature :

Il/elle pourra se porter candidat(e) en envoyant, avant le 15 juinles éléments suivants :

une lettre de motivation montrant que le candidat s’est un peu familiarisé avec le projet et ses enjeux

un curriculum vitae

son mémoire de master 2

son relevé de notes du master 1 et du master 2

une lettre de recommandation

à marie-eve.therenty@univ-montp3.fr

Les candidats n’ayant pas soutenu leur mémoire au moment du dépôt de leur dossier devront inclure une lettre de leur directeur ou directrice de mémoire certifiant que la soutenance aura lieu au plus tard le 30 juin 2021

Informations administratives

Rémunération mensuelle brute : 1 769 €

RIRRA 21

Rirra 21 est une équipe d’accueil pluridisciplinaire qui compte quarante-cinq enseignants-chercheurs en activité, une dizaine de professeurs émérites et près de quatre-vingt doctorants. Elle réunit des spécialistes des littératures française et européenne des deux derniers siècles, de l’histoire et de l’analyse des films, des études théâtrales et des arts du spectacle, des arts plastiques, de la musique et des études culturelles. La spécificité du laboratoire tient à l’étude de la transformation en œuvres littéraires, musicales, cinématographiques, théâtrales, plastiques, des discours sociaux, des pratiques de communication et des représentations collectives en France, en Europe et dans le monde francophone, de la révolution à nos jours.

La thèse

Les recherches préliminaires montrent que le roman-feuilleton occitan ne puise pas seulement dans le stock des publications parisiennes mais encourage, dès son apparition, une riche production locale qui n'a quasiment pas été étudiée. Dès 1853, Le Messager du Midipublie de courtes évocations littéraires en feuilleton d'une figure importante de l'occitanisme moderne, Jean-Bernard Mary-Lafon. Lorsque le Courrier du Gardse convertit à son tour au format quotidien en 1862, il republie d'abord en août des Scènes de la vie parisiennede Philibert Audebrand puis un court récit local sur la Camargue. Au cours des décennies suivantes, la production locale prend de l'ampleur au point de susciter des circulations et des reprises dans la presse nationale, voire internationale. Réservé en exclusivité à L’Éclairde Montpellier en 1922, Le Collier de l’Impératricede Paul Samy (alias Ernest Le Clerc) est repris quelques mois plus tard par L’Écho d’Oran.

Les romans-feuilletons occitans demeurent aujourd'hui largement inédits. Les projets de numérisation de RessourcesPatrimoines leur donnent une nouvelle jeunesse mais il demeure important aujourd'hui de prendre la mesure de cet important patrimoine culturel. L'objectif est de valoriser ces fonds patrimoniaux en montrant d'une part l'existence d'un roman feuilleton occitan original dont il s'agira d'étudier la poétique, les conditions d’autonomisation et la manière dont cette production investit et met en scène le territoire régional. La thèse mettra par ailleurs en évidence des circuits de reprise nationaux et internationaux de ce roman-feuilleton dont il faudra analyser la logique.

La méthodologie combinera les approches de poétique historique et tout un ensemble de techniques expérimentales en intelligence artificielle, actuellement développées par le projet Numapresse(financé par l’ANR et conduit par Marie-Ève Thérenty).

La thèse sera mise en œuvre en lien étroit avec Occitanie Livre & Lecture. Les feuilletons d'Occitanie seront valorisés sur le site Palanca destiné au grand public (https://palanca.occitanielivre.fr/). Ils pourront faire l'objet d'une mise en valeur éditoriale grâce à des partenariats avec des maisons d'édition régionales.