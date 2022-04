Contrat doctoral en littérature française et/ou en histoire des idées du XVIIIe siècle dans le cadre du projet ERC ModERN



Sorbonne Université (Paris)





Le projet ERC ModERN. Modelling Enlightenment. Reassembling Networks of Modernity through data-driven research, hébergé par Sorbonne Université (Paris), propose un contrat doctoral d’une durée de 3 ans afin d’explorer la notion de « l’influence » des auteurs et des textes au cours du long XVIIIe siècle en France.



Membre du projet ModERN et du laboratoire de recherche CELLF (Centre d’étude de la langue et des littératures françaises UMR 8599), le/la doctorant(e) se principalement basé(e) à Paris. Il/Elle travaillera sous la direction de Glenn Roe, responsable du projet. Le diplôme de thèse sera délivré par l’École doctorale III (Littératures françaises et comparée) de Sorbonne Université.



En écho aux objectifs scientifiques du projet ModERN, qui vise à établir une nouvelle histoire littéraire et intellectuelle des Lumières françaises articulée sur l’exploitation massive des données textuelles, le candidat au doctorat utilisera de nouvelles méthodes informatiques et des collections numériques à grande échelle afin d’identifier et d’explorer les « mécanismes d’influence » en jeu dans les réseaux de communication et de culture imprimée du long XVIIIe siècle français.



Le/la doctorant(e) intègrera une équipe interdisciplinaire et internationale de chercheurs et d’ingénieurs avec laquelle il/elle sera en contact régulier. Il/Elle devra finir sa thèse (en français) en trois ans, communiquer largement ses résultats à des publics universitaires et non universitaires et participer aux événements organisés par l’équipe : séminaires, ateliers, journées d’études, colloques.



Le/La candidat(e) choisi(e) pour le poste devra être titulaire d’un Master 2 en littérature française et/ou en histoire des idées, avec, de préférence, une spécialisation en lien avec les études dix-huitiémistes.



Documents à joindre à la candidature :

1. Une lettre de motivation (en français ou anglais) à l’attention du responsable du projet (Glenn Roe) expliquant l’intérêt du/de la candidat(e) pour cette recherche et les compétences qu’il/elle envisage de mobiliser pour la mener à bien.

2. Un CV détaillé.

3. Une copie du document certifiant le niveau d’étude requis.

4. Un texte du/de la candidat(e) en lien avec la thématique du projet (maximum 8000 mots). Il pourra s’agir d’un extrait du master 2 ou d’un article publié ou à paraître.

5. Les noms et adresses email de deux référents.



Critères de sélection :

1. Un Master 2 (ou équivalent) en littérature française ou en histoire des idées dont la soutenance doit avoir lieu avant septembre 2022.

2. Une connaissance solide de l’histoire littéraire et intellectuelle du XVIIIe siècle français.

3. D’excellentes capacités de communication.

4. Une maîtrise parfaite du français parlé et écrit et une bonne connaissance de l’anglais.

5. Un grand sens de l’organisation.



Informations complémentaires :

– localisation : Sorbonne Université (Paris)

– date de début du contrat : octobre 2021

– type de contrat : contrat doctoral de 36 mois à temps plein

– salaire indicatif : 1 866 € brut/mois



Procédure de sélection :

Les documents requis doivent être envoyés à l’adresse email du responsable du projet ModERN : glenn.roe@sorbonne-universite.fr. L’objet du courriel devra être : ‘Candidature contrat doctoral ModERN’.



Tous les documents doivent être soumis avant le 19 mai 2022 et joints au format PDF. Les candidatures incomplètes ou envoyées après l’échéance ne seront pas prises en compte.



Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par courriel au plus tard le 5 juin 2022 et invité(e)s à prendre part à des entretiens organisés à Paris (ou en distanciel) début juillet 2022.



Pour plus d’informations sur le projet ModERN et le laboratoire de recherche CELLF :

https://modern-project.eu/ et https://cellf.cnrs.fr/.