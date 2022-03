Le dispositif LUE (Lorraine université d'excellence) propose plusieurs contrats doctoraux, dont un en littérature comparée et traductologie portant sur la thématique "Lire, étudier et écrire avec la Bible en langue française".



Profil et compétences recherchées



La personne recrutée devra être titulaire d’un master dans l’une des disciplines suivantes : lettres modernes, lettres classiques, littérature comparée, sciences du langage, traduction, sciences religieuses.



La candidate ou le candidat justifiera d’une formation initiale en langue et littérature française ou francophone, en lettres classiques, ou en littérature comparée. Elle ou il témoignera d’un intérêt pour la théologie et les sciences religieuses, d’une maîtrise basique d’au moins une langue biblique (hébreu et/ou grec) et/ou sera disposé·e à approfondir sa maîtrise en ce domaine. Elle ou il montrera a minima un intérêt pour les humanités numériques et pourra se former dans l’optique éventuelle de produire une base de données, des fouilles de texte, des comparaisons semi-automatique des traductions. L’obtention d’un concours de l’enseignement du premier ou second degré français et/ou d’une expérience de l’enseignement dans un pays francophone sera appréciée dans l’optique du premier axe de recherche.



Liste des éléments demandés pour la candidature :

1. Un Curriculum Vitae détaillé ;

2. Une proposition de projet de thèse de 2 pages + éléments de bibliographie (1 page max)

3. Les relevés de notes de M1 et du semestre 1 de M2 (les candidats titulaires du Master, peuvent faite parvenir l’attestation de réussite + les notes ainsi que le Mémoire de M2)

4. Une lettre de motivation

5. Une lettre de recommandation du responsable ou de l’encadrant·e du master obtenu ou en cours



Retour des pièces justificatives :

Il faudra retourner les éléments demandés par votre candidature à Mme Aude MEZIANI (aude.meziani@univ-lorraine.fr ) pour le vendredi 13 mai 17h, date limite.

Les auditions des candidats retenus s'effectueront entre le 15 juin et le 15 juillet 2022 via l'outil de visioconférence teams



Niveau de français requis: Compétent/Courant: Vous pouvez utiliser la langue avec aisance et facilité en argumentant sur des sujets complexes à l’écrit et à l’oral.

Niveau d'anglais requis: Intermédiaire: Vous pouvez parler la langue de manière compréhensible, cohérente et avec assurance sur des sujets de la vie courante qui vous sont familiers ; vous pouvez lire des travaux universitaires rédigés en anglais



Résumé du projet de thèse



Le sujet de thèse s’insérera dans la thématique générale « lire, étudier et écrire avec la Bible en traduction ». La thèse, inscrite en littérature comparée, ressortira aussi de la théologie (exégèse, langues bibliques), et potentiellement des sciences de l’éducation et de la didactique. La candidate ou le candidat exposera quelle approche elle ou il souhaite adopter parmi les suivantes :



· Enseigner avec la Bible en langue française dans la francophonie, approches comparatives (France et Québec a minima)



· La Bible Bayard dite « des écrivains » (2001) et sa postérité littéraire



· Exégèses et lectures féministes et queer de la Bible en langue française





Contexte

Le projet devra s’inscrire dans l’un de ces trois axes :

· Enseigner avec la Bible en langue française dans la francophonie, approches comparatives (France et Québec a minima).



Il s’agira d’étudier dans une perspective comparatiste comment le corpus biblique est abordé dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Quelles matières s’intéressent à la Bible ? Quelles méthodologies sont préconisées par les programmes et adoptées par les enseignant·e·s ? Les langues sources (hébreu, grec, et le latin comme langue médiatrice) sont-elles mobilisées ? Quelles traductions sont utilisées ? Comment cet enseignement est-il reçu dans la communauté éducative et par l’opinion publique ? L’enquête s’appuiera a minima sur la situation en France et au Québec mais pourra inclure d’autres aires géographiques notamment en Europe (Suisse, Belgique) ou Afrique.



· La Bible Bayard dite « des écrivains » (2001) et sa postérité littéraire



La Bible, nouvelle traduction parue conjointement aux éditions Bayard (Paris) et Médiaspaul (Montréal) en 2001 repose sur un principe inédit en traduction biblique : l’association pour la traduction de chaque livre d’un·e écrivain·e francophone et d’un·e bibliste. Il s’agira d’en étudier la postérité littéraire : fort·e·s de cette collaboration, comment l’écriture des écrivain·e·s concerné·e·s a-t-elle évolué ? Font-elles et ils une place plus importante aux corpus bibliques et à l’intertextualité biblique dans leurs œuvres ? Ont-elles et ils développé une pratique plus fréquente ou renouvelée de la traduction ?



· Exégèses et lectures féministes et queer de la Bible en langue française



Le développement des exégèses féministes et queer a eu lieu primordialement en langue anglaise et dans les pays de langue anglaise. La recherche de la doctorante ou du doctorant portera sur le développement de ces exégèses en langue française, et s’intéressera tout particulièrement à leur lien à la traduction. Comment les perspectives féministes et queer impliquent-elles un retour permanent aux textes originaux, et subséquemment une pratique renouvelée de la traduction biblique ? Quelles spécificités (linguistiques, mais aussi sociologiques) de la traduction vers le français se font ici sentir ?



Précision sur l'encadrement



La thèse sera menée au sein du laboratoire Écritures, regroupant des spécialistes de littérature, philosophie et théologie, dans le cadre de l’axe PATMOS (Patrimoine, modèles, spiritualités). Elle sera encadrée par Claire Placial (maîtresse de conférence en littérature comparée, spécialiste d’histoire de la traduction) et Jean-Sébastien Rey (professeur en théologie, spécialiste d’édition et traduction des textes de Qumran)



Une cotutelle avec l’Université de Montréal pourra être envisagée en fonction du sujet de la personne recrutée, avec Anne Létourneau (hébreu) ou Alain Gignac (grec).



Conditions scientifiques matérielles (conditions de sécurité spécifiques)

Financement par l'obtention d'un contrat doctoral de 3 ans à compter du 1er octobre 2022 + une enveloppe d'environ 18000 € relatif au frais de fonctionnement du projet (déplacements liés au projet - achat d'ouvrages etc..)



Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et confidentialité, droit à la propriété intellectuelle,...



La thèse pourra faire l'objet d'une publication sous forme d'ouvrage. En fonction du sujet retenu, une partie de la thèse pourra consister dans la création et la diffusion d’une base de données.