Contrat doctoral 2021-2024

Le Centre Norbert Elias et l’ED 537 d’Avignon Université proposent un financement réservé à la conduite d’une recherche (2021-2024) sur le Dictionnaire de Trévoux : « La prise de pouvoir par les mots : les réécritures du dictionnaire protestant de Basnage de Bauval (1701) par les catholiques de Trévoux (1704 et 1721). L’analyse du discours par la numérisation du texte dictionnairique ».

Le candidat devra être titulaire d’un Master 2 recherche et présenter un goût pour la recherche sur gros corpus (deux dictionnaires de plusieurs volumes chacun, sans compter les incursions probables dans les dictionnaires de la même ligne généalogique antérieurs et postérieurs) mais aussi dans les archives – archives de l’imprimerie de Trévoux entre autres. Une certaine familiarité avec – ou du moins une appétence pour – des analyses linguistiques de détail est requise, tout comme un intérêt pour les humanités numériques – le corpus constitué pourra être mis en ligne, documenté et devrait être rendu interrogeable.

Informations complémentaires à cette adresse :

https://univ-avignon.fr/medias/fichier/proposition-de-sujet-1-cne_1617691268039-pdf?

Calendrier et procédure :

Pièces à envoyer avant le 30 avril 2021 à chantal.wionet@univ-avignon.fr :

un curriculum vitae académique

une lettre de motivation