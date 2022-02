L’Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA (Littératures, éthique et arts) met au concours un contrat de recherches postdoctorales d’une durée d’un an, renouvelable un an, avec prise de fonction entre septembre et décembre 2022 (date à convenir).



Le candidat ou la candidate devra proposer un projet en lien avec les différentes thématiques de LETHICA (tri, révolutions morales, transparence et secret, faire cas) et s’inscrire dans ses perspectives de recherche (axes : approches historiques, perspectives interculturelles, éthique de la création, éthique et thérapeutique).



Les dossiers reçus seront soumis à l’évaluation du Comité de pilotage de l’ITI LETHICA.



L’installation sur site (Strasbourg) durant toute la durée du contrat est requise.





Critères d’évaluation :



Le Comité de pilotage de l’ITI LETHICA évaluera les projets proposés selon les critères suivants :



– le caractère interdisciplinaire du projet de recherches postdoctorales.



– le caractère structurant du projet, qui doit s’inscrire clairement dans l’une des quatre thématiques choisies et permettre la mise en œuvre d’au moins un des quatre axes. Les projets transversaux, mobilisant plusieurs thématiques et/ou axes, seront valorisés.



– le caractère innovant : il s’agira de proposer des avancées méthodologiques et conceptuelles, en encourageant la transversalité des approches. Une volonté d’inscrire la recherche dans le champ de la science ouverte et/ou du développement du numérique sera appréciée, sans être une condition nécessaire. Le projet devra néanmoins préciser clairement son apport au LETHICTIONNAIRE (dictionnaire notionnel en ligne qui fait partie des projets de LETHICA, et a pour but de refléter les recherches entreprises).

Le Comité de pilotage de l’ITI LETHICA sera en outre sensible à l’excellence du parcours académique du candidat ou de la candidate, et à son expérience de recherche dans le domaine des liens entre éthique, littérature et arts.





Dossier de candidature :



Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :



· CV détaillé



· Lettre de motivation, précisant la manière dont le candidat ou la candidate compte s’insérer dans l’ITI LETHICA (2 pages max.)



· Copie du rapport de thèse



· Choix de 3 publications (max.)



· Présentation du projet comportant un calendrier des travaux et actions envisagées, et précisant les retombées attendues (5 pages maximum, bibliographie comprise)



**





N.B. : Ne sont éligibles au recrutement que les candidats ayant obtenu leur doctorat à partir du 1er janvier 2017 :



· soit dans un établissement en dehors du site Université de Strasbourg ou Université de Haute Alsace



· soit à l’Université de Strasbourg ou l’Université de Haute Alsace si le doctorat a été suivi d’une expérience internationale postdoctorale de deux années minimum





Le dossier doit être adressé au plus tard le 6 mai 2022 à Isabelle Mahoudeau (imahoudeau@unistra.fr), manager du projet, avec copie au directeur de l’ITI Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr) et à Bertrand Marquer (bmarquer@unistra.fr) responsable Recrutement et Développement.



Calendrier



Limite de dépôt : vendredi 6 mai



Les candidats retenus seront convoqués pour audition le 7 juin 2022.





Rémunération



Selon la grille des salaires de recherche post-doctorale en France compte tenu de l’ancienneté/expérience antérieure du candidat.





Pour plus de renseignements



https://lethica.unistra.fr/



bmarquer@unistra.fr