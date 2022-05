Description du poste :

- Contrat post-doctoral dans le cadre d’un projet de recherche (PDR) en cours (2020-2024), « Littérature et cartographie » (description du projet plus complète ci-dessous).

- Directrice du projet : Prof. Isabelle Ost, co-directrice du Centre Prospéro. Langage, image et connaissance, Université Saint-Louis – Bruxelles

- Date de début du contrat : entre le 1er septembre et le 1er octobre 2022 (à convenir)

- Durée du contrat : 16 mois minimum, temps plein

- Rattachement : Centre Prospéro. Langage, image et connaissance, Université Saint-Louis – Bruxelles. Lien vers le centre de recherche : https://www.centreprospero.be



Profil recherché :

Ce poste n’est accessible qu’aux candidats et candidates en situation de mobilité internationale (pour la Belgique), c’est-à-dire n’ayant pas résidé ou exercé leur activité professionnelle principale en Belgique pendant plus de 12 mois durant les 3 dernières années à compter de la date d’engagement.



Le candidat ou la candidate devra posséder :

- Un doctorat en littérature française ou en littérature comparée (avoir déjà une expérience post-doctorale est un atout)

- Une spécialisation dans le domaine des rapports entre littérature (française ou comparée) et cartographie, ou à tout le moins des rapports entre littérature et spatialité avec un intérêt pour les problématiques posées par la cartographie.

Une aptitude au questionnement théorique, voire une formation en philosophie, constitue un sérieux atout.

- Un projet de recherche personnel (en cours ou à initier) pour les deux prochaines années, de préférence dans un domaine proche de celui du PDR.

- Un excellent CV (publications, expérience d’animation de la recherche, réseaux, expérience internationale,…)



Il sera demandé au candidat ou à la candidate retenu(e) de s’installer en Belgique pendant la durée du contrat (ou, a minima, d’être disposé(e) à se rendre à Bruxelles autant que nécessaire pour le bon fonctionnement du projet et la participation régulière aux activités du centre de rattachement)



Tâches à effectuer durant le mandat :

- Il sera demandé au post-doctorant ou à la post-doctorante d’effectuer des tâches scientifiques liées à l’animation du PDR et à ses retombées, telles que la coordination (avec la directrice du projet) de la publication d’un numéro spécial de revue ou le soutien à l’organisation d’un colloque de clôture du projet. Il lui sera également demandé de participer de manière active et régulière à la vie du Centre Prospéro.

- En fonction de la qualité des travaux effectués et du CV du candidat, le présent contrat pourra déboucher sur la préparation d’une candidature pour un contrat post-doctoral MSCA (Action Marie Sklodowska-Curie Individual fellowship) et / ou auprès du Fonds national de la recherche scientifique belge.



Modalités de candidature :

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 10 juin 2022 à midi, à l’adresse isabelle.ost@usaintlouis.be (objet du message : « Candidature post-doctorat PDR Littérature et cartographie »).



Le dossier doit comprendre :

- Une brève lettre de motivation (une page maximum)

- Un CV détaillé, avec liste de publications

- Une copie du rapport de thèse

- Un bref descriptif du projet de recherche personnel en cours ou à entreprendre durant le mandat (une à deux pages maximum)



Les personnes présélectionnées en seront informées par courriel au plus tard le 20 juin 2022 et seront invitées à prendre part à un entretien en ligne fin juin 2022.



Description succincte du PDR « Littérature et cartographie » :

Titre : La « fonction cartographique » de la littérature : analyse comparée des procédés de représentation de la cartographie et d’œuvres de la littérature française contemporaine



Résumé : On le sait, depuis le « spatial turn » qu’ont connu – notamment – les études littéraires, les travaux visant à analyser les rapports de la littérature à l’espace, et plus particulièrement à la cartographie, sont nombreux. Différentes approches de la carte par la littérature ont ainsi vu le jour : approches thématiques étudiant les textes dans lesquels sont mises en scène des cartes, approches visant à tracer la carte des lieux référentiels d’un récit, études des « cartes mentales » suggérées par les œuvres littéraires, approches géocritiques et géopoétiques,... Tout en restant ouvert à ces différentes démarches, le projet aura pour objectif principal d’explorer une voie complémentaire, basée sur l’hypothèse selon laquelle la cartographie, en tant que système de représentation de l’espace, utilise des logiques et des procédés de représentation que l’on peut comparer à ceux que met au point la littérature dans ses différents rapports à l’espace (espace diégétique, mais aussi espace « énonciatif », positionnement dans le champ discursif, etc.). C’est la fécondité heuristique de ce postulat que le projet aura pour objectif de tester, en le confrontant à l’analyse d’œuvres littéraires – le corpus principal sera composé d’œuvres de la littérature contemporaine de langue française, mais l’analyse d’œuvres d’autres langues et époques pourra également être mobilisée.