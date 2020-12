University of British Columbia, Vancouver, Canada

Organisé annuellement par trois universités de la côte ouest canadienne (Simon Fraser University, University of British Columbia, University of Victoria), le Colloque en études francophones de la côte pacifique (CEFCP) s’adresse aux étudiant.e.s des cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) dans le domaine des études francophones en lien avec l’éducation, les études culturelles, littéraires et linguistiques et les sciences sociales. Cette manifestation vise le partage et la réflexion collective autour d’enjeux vastes et inclusifs qui interrogent nos savoirs, savoir-faire et savoir-être. Le CEFCP est ouvert à la communauté étudiante canadienne et internationale.

En raison de la crise sanitaire actuelle, le colloque 2021 se tiendra entièrement en ligne les 6 et 7 mai 2021.

Se jouant des catégories institutionnelles et des hiérarchies fixes, les phénomènes linguistiques, sociaux et culturels se disséminent de manière souvent imprévisible et se répandent dans des directions et selon des modalités inattendues. Le contexte pandémique que nous traversons nous incite à réfléchir aux notions de contact, de transmission et de viralité, et à la manière dont elles tissent des réseaux émergents et transversaux, pour le meilleur et pour le pire. Le présent appel s’adresse aux étudiant.e.s des cycles supérieurs travaillant sur des questions francophones, particulièrement en lien avec l’éducation, les études culturelles, littéraires et linguistiques, sans exclure tous ceux d’autres spécialités s’intéressant de près aux territoires et cultures francophones et à la langue française dans le cadre de leurs recherches (histoire, géographie, économie, sociologie, etc.). Les propositions et les communications seront en français.

Nous sollicitons cette année des communications sur les axes de réflexion suivants (qui ne sont pas exclusifs) :

Les zones frontières et les zones de contact

Les transmissions historiques, les héritages et les influences

L’hybridation et le brouillage des catégories

Le plurilinguisme

La diffusion des idées

Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux

La notion d’émergence

Les idéologies et le contact

Les contacts et interactions interculturels

La transmission des savoirs

La production et traduction de textes

L’interaction orale et les textes oraux

Les propositions de communication (250 à 350 mots maximum) devront parvenir à l’adresse suivante : colloqueEFCP2021@gmail.com au plus tard le 15 février 2021.

Les soumissions recevront un avis d’acceptation au plus tard le 15 mars 2021.