Constellation Cendrars - 2021, n° 5 varia

Paris, Classiques Garnier

Constellation Cendrars présente des inédits, des contributions littéraires et des articles critiques rendant compte des recherches actuelles autour de l’œuvre de Blaise Cendrars.

Sommaire…

Résumés des contributions…

Christine Le Quellec Cottier et Claude Leroy

Éditorial / Editorial 11

Claude Leroy

Saudades. Pour Adrien Roig / Saudades. For Adrien Roig 19

DOCUMENTS

Jehanne Denogent

Rythmes & sonorités. Poèmes nègres par Tristan Tzara /

Rhythms and tones. Tristan Tzara’s Poèmes nègres 23

Une sélection de Poèmes nègres /

A selection of Poèmes nègres 29

Sources / Sources 35

DOSSIER : CENDRARS EN MUSIQUE (1961-2021)

Dédicace de Bernard Lavilliers 43

Jean-Carlo Flückiger

Cendrars, côté soleil de la musique /

Cendrars, the sunny side of music 45

Dédicace de Xavier Simonin 59

Émilien Sermier

Une voix pour le rap ? Cendrars ré-accentué /

A voice for rap? Cendrars re-emphasized 61

Dédicace d’Ekoué 75

Bacary Sarr

Le groupe Ben’Bop et l’enfant soldat.

Une interprétation de J’ai saigné de Blaise Cendrars /

The group Ben’Bop and the child soldier:

An interpretation of Blaise Cendrars’ J’ai saigné 77

Dédicace de Ben’Bop 89

Félix Bettems

Quand les choses n’étaient pas encore.

Propos d’un musicien au travail /

Before anything at all was made. Words of a musician at work 91

Dédicace de Constantine Attia 96

Dédicace de JoeyStarr 99

Antonio Rodriguez

« Tout est un faux accord ».

La musique métallique et mécanique de Blaise Cendrars /

“All is in false harmony”.

The metallic and mechanical music of Blaise Cendrars 101

Dédicace de Jean-Paul Delfino 113

Patti Smith

“Ladies and gentlemen Blaise Cendrars is not dead” 115

Anthologie d’interprétations musicales /

Anthology of musical interpretations 119

CHRONIQUES

Événements 2020-2021 /

Events 2020-2021 125

Fabien Dubosson et Vincent Yersin

Vie des archives / Archives Life 127

Thierry Jugan

Le Trésor du bibliophile.

En chinant : carte de vœux Tolmer pour l’année 1947

provenant de la collection René Huyghe /

The Bibliophile’s treasure. While browsing:

Greeting card Tolmer for the year 1947

from the René Huyghe collection 131

Bibliographie / Bibliography 133

COMPTES RENDUS

La Suisse : hier et aujourd’hui /

Switzerland: past and present (Anastasia Gladoshchuk) 141

L’Anthologie nègre cent ans après : Cendrars et le Brésil /

The Anthologie nègre one hundred years after:

Cendrars and Brasil (Jacilene Felix de Moura) 146

Vie des associations / Associations News 151

Résumés/Abstracts 153