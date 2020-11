Conférence virtuelle

ALCQ 2021 (dates et format révisés)

29 mai 2021

Appel général à communications

Fondée en 1975 et durant la période du centenaire qui a vu la ratification du bilinguisme canadien, l’Association des Littératures Canadienne et Québécoise se positionne depuis 45 ans comme la principale association au Canada à mettre en valeur la recherche sur les littératures canadienne et québécoise dans les deux langues officielles. Cette année, le colloque annuel de l’ALCQ aura lieu lors du Congrès des sciences humaines, du 29 au 31 mai 2021 (dates à confirmer). Bien que le Congrès s’inscrive cette année sous le thème des « Relations nordiques », l’ALCQ rappelle à ses membres qu’elle accepte les propositions explorant toute thématique ayant trait aux littératures canadienne et québécoise. Le Congrès 2021 est organisé en partenariat avec l’Université de l’Alberta à Edmonton, en Alberta. Toutefois, en raison de la pandémie en cours, la Fédération des sciences humaines a confirmé que le Congrès 2021 se tiendra exclusivement en ligne.

Propositions acceptées pour le Congrès 2020

Toutes les propositions acceptées pour la conférence annuelle de l’ALCQ de l’an dernier seront acceptées pour la conférence de cette année. Si votre proposition a été acceptée pour la conférence annuelle de l’ALCQ de l’an dernier, nous vous demandons de soumettre à nouveau votre proposition accompagnée de sa lettre d’acceptation à l’adresse ci-dessous.

Nouvelles propositions pour le Congrès 2021

Cet appel général à communications sollicite des propositions en anglais ou en français portant sur la recherche, l’enseignement et des enjeux professionnels pertinents pour les membres actuel(le)s ou futur(e)s. L’ALCQ encourage fortement les séances bilingues. Nous encourageons les propositions pour divers types de séances :

Les séances de communications : Les participant(e)s présentent des communications académiques de 15 à 20 minutes, suivies d’une période de questions et de discussion.

Les séminaires : Les participant(e)s préparent leurs présentations à l’avance et les distribuent par voie électronique aux autres participant(e)s avant la conférence. Les participant(e)s ont toujours la possibilité de présenter de façon formelle leur recherche pendant 15 à 20 minutes, mais les organisateurs et organisatrices du séminaire peuvent choisir de raccourcir la durée de la présentation afin de laisser plus de temps à la discussion.

Les tables-rondes : Chaque participant(e) présente brièvement (5 à 10 minutes environ) son optique sur une question ou une problématique spécifique ; un débat et une discussion avec l’auditoire s’ensuivent.

Pecha Kucha : Chaque participant(e) présente 20 images pour une durée de 20 secondes chacune, tout en les expliquant et/ou les commentant.

Les ateliers de développement professionnels : Le modérateur ou la modératrice invite chaque participant(e) à faire une présentation autour d’une question de développement professionnel en lien avec les études canadiennes et québécoises ou autour de problématiques professionnelles susceptibles d’intéresser les membres, quel que soit le stade de leur carrière académique.

Nous invitons les propositions de séances organisées par des membres dans tous les formats décrits ci-dessus. Les organisateurs et organisatrices de séances peuvent figurer dans la liste des présentateurs et présentatrices de la séance qu’ils organisent. Les appels pour des séances organisées par des membres ne devraient pas dépasser 200 mots. Les propositions doivent être envoyées le 30 novembre 2020 au plus tard ; elles seront disponibles sur le site de l’ALCQ.

Nous vous prions de soumettre vos propositions de communication ou de présentation (d’au plus 300 mots) avec une courte notice biobibliographique en format Word ou RTF avant le 31 janvier 2021, en précisant la nature de votre présentation (communication académique, affiche, Pecha Kucha, etc.). Toute communication ou présentation et toute séance peut être rédigée en français ou en anglais et doit être soumise sur le site de l’ALCQ. Il faut être membre de l’ALCQ d’ici le 1er mars 2021 pour proposer une communication ou une séance. Visitez le site internet de l’ALCQ (www.alcq-acql.ca) pour les informations concernant l’adhésion et l’inscription.

L’ALCQ dispose maintenant d’une plateforme de dépôt en ligne.

Déposez vos propositions sur le site internet de l’ALCQ à l’adresse suivante :

(http://alcq-acql.ca/fr/2020-call-for-papers/).

*

Coordinateur (français)

Julien Defraeye, Ph.D.

Professeur adjoint

Department of Romance Languages

St. Thomas University

51 Dineen Drive

Fredericton, NB E3B 5G3

Canada

Téléphone : (506) 452-0447

Courriel : defraeye@stu.ca

*

Coordinatrice (anglais)

Laurel Ryan, Ph.D.

Professeure adjointe

Department of English

University of Louisiana at Lafayette

P.O. Box 43719

Lafayette, LA 70504

États-Unis

Téléphone: (337) 482-6908

Courriel: laurel.ryan@louisiana.edu