Le congrès annuel de l'ASECS (American Society for Eighteenth-Century Studies) aura lieu à Toronto (Canada) les 8, 9 et 10 avril 2021. Bien qu'il s'agisse d'un événement à majorité anglophone, plusieurs séances acceptent des communications en français. Nous vous prions donc de contacter les organisateurs et organisatrices des panels individuels afin de confirmer la possibilité de présenter ses recherches dans la langue dite de Molière.

Les propositions de communications sont à envoyer avant le 15 septembre 2020 aux organisateurs des panels mentionnés dans le document d'appels. Cette liste complète est disponible sur la page de l'événement à l'onglet "Call for Papers":

https://www.asecs2021.org/call-for-papers

Au plaisir de vous y retrouver!