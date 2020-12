L’Association des Amis passés, présents et futurs d’Isidore Ducasse (AAPPFID) lance un concours de logo.

À gagner : 150€ et un exemplaire du dernier Cahier Lautréamont

Cahier des charges :

Le logo devra répondre aux contraintes suivantes :

Être produit sur un fond transparent

Être fourni dans une version avec le nom de l’association et dans une version sans texte. Le candidat peut choisir d’opter pour « AAPPFID » ou « Association des Amis passés, présents et futurs d’Isidore Ducasse ».

Être adaptable aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, site des Cahiers Lautréamont), apposable sur la couverture d’un ouvrage, sur des affiches, flyers, etc. Le candidat peut éventuellement proposer, à la place d’un logo, une série complète de déclinaisons de son logo pour les différents supports.

Être décliné en version noir et blanc et en couleur

Supporter d’être reproduit en grand ou en petit sans perdre en qualité et en netteté

Utiliser 4 couleurs maximum pour réaliser le logo

Avoir un lien suffisant avec l’œuvre d’Isidore Ducasse pour que le rapport soit évident et évocateur.

Ne pas détourner ou décliner un logo, une marque ou tout élément non-libre de droit.

Ne pas être signé.

Il devra être envoyé, en bonne qualité, avant le 15 février 2021 à l’adresse : aappfid@isidorelautreamont.fr.

Le résultat du concours sera rendu public le 1er mars 2021.

Les candidats sont autorisés à faire plusieurs propositions, sans limite. Les détails du règlement sont à lire attentivement afin de constituer le dossier complet à retourner par mail.

Règlement du concours :

Article 1 : Objet du concours

L’Association des amis passés, présents et futurs d’Isidore Ducasse, association culturelle à but non lucratif et reconnue d’intérêt général, organise un concours de création de logo pour les supports de communication, afin de se doter d’une identité facilement reconnaissable. Cette identité visuelle sera retenue et utilisée pour les documents produits par l’AAPPFID et la communication sur les réseaux sociaux.

Article 2 : Condition de participation

Les participants doivent être majeurs ou, s’ils sont mineurs, fournir une autorisation parentale au moment de l’envoi du logo. Les participants garantissent que leur création est originale et qu’ils sont titulaires de la totalité des droits d’auteur sur la création qu’ils soumettent.

Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours, ni les membres de leur famille. Si l’un des membres de l’Association souhaite participer ou faire participer un membre de sa famille, il peut le faire savoir avant la date de la fin du concours auprès du président de l’association et se retirer ainsi du jury qui délibèrera.

La participation est gratuite.

Les candidats sont autorisés à faire plusieurs propositions s’ils le désirent.

Article 3 : Dépôt des créations

Le concours débute le 11 décembre 2020. Les créations de logo doivent être soumises avant le 15 février 2021 à l’adresse suivante : aappfid@isidorelautreamont.fr.

Est attendu dans le dossier remis : une version couleur et une version du logo en noir et blanc, une présentation détaillée expliquant la création et les choix qui ont guidé sa réalisation, la photocopie de la carte d’identité du candidat, une déclaration sur l’honneur, signée par le participant, affirmant que le projet est le fruit de son travail personnel et que celui-ci ne viole aucun droit d’auteur d’une personne tierce, le présent règlement, paraphé à chaque page et signé au bas de la dernière page, et pour les candidats mineurs, l’autorisation du représentant légal de participer au concours.

Un accusé de réception sera envoyé pour confirmer que le logo et l’ensemble du dossier a bien été reçu.

Article 4 : Critères d’évaluation

Les créations seront évaluées sur la base du cahier des charges du concours. Le jury sera composé des membres du bureau de l’AAPPFID et des adhérents à l’AAPPFID qui n’ont pas fait savoir qu’ils se retiraient du concours. En cas de conflit d’intérêt, les membres concernés seront automatiquement écartés des délibérations. Tout membre du jury qui ne rendra pas son verdict avant la date butoir qui sera communiquée par le président de l’AAPPFID ne pourra plus voter ensuite et perdra donc sa voix aux délibérations.

Le bureau de l’association fera une présélection et présentera aux adhérents un premier tri parmi les logos envoyés. Les membres du jury feront alors leur choix, et le logo ayant remporté le plus de suffrages sera alors retenu. En cas d’égalité, le bureau départagera et en cas de nouvelle égalité, le président prendra la décision finale. Les décisions du jury seront souveraines et sans appel.

Article 5 : Proclamation du résultat

Le logo retenu sera dévoilé le 1er mars 2021 sur nos réseaux sociaux et sur le site des Cahiers Lautréamont numériques. Sauf demande explicite du lauréat, les noms et prénoms de celui-ci seront publiés au moment de dévoiler le logo. Le lauréat sera contacté dans les jours suivants.

Article 6 : Prix

Le lauréat recevra comme prix la somme de 150€ par virement bancaire, ainsi qu’un exemplaire des Cahiers Lautréamont.

Article 7 : Droits d’auteur

En contrepartie, le lauréat accepte de céder à l’AAPPFID, de manière exclusive et gratuite, ses droits d’auteur sur le logo et renonce à sa création dès l’instant où celle-ci est transmise à l’AAPPFID. Sa participation au concours a valeur d’accord et celui-ci ne saurait être contesté ultérieurement. Le lauréat autorise l’AAPPFID à utiliser, modifier et reproduire sa création selon ses besoins et sur tous ses supports de communication, sans contrepartie ni autre rétribution, sans limite de temps et jusqu’à ce que l’association décide éventuellement de le remplacer.

En participant à ce concours, les candidats autorisent la publication des différents logos, même s’ils n’ont pas été retenus, sans réclamer de participation financière, pour toutes les opérations liées au présent concours.

Article 8 : Acceptation du présent règlement

Le fait de participer au concours implique l’acceptation, sans aucune restriction, du présent règlement.

Article 9 : Exclusion

Tout projet sera automatiquement exclu s’il arrive après la date de clôture, le courriel d’envoi du document faisant office de preuve, s’il ne correspond pas ou que partiellement au cahier des charges, si le dossier est incomplet ou ne satisfait pas toutes les conditions du présent règlement, ou s’il présente un caractère polémique ou injurieux.

Article 10 : Exclusion de responsabilité

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’annulation, de report ou de modification du concours dus à des circonstances imprévues. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas désigner de gagnant si aucune création ne correspond à leurs attentes. La participation au concours se fait sous la seule et entière responsabilité des participants. Le présent concours est soumis au droit français.

Plus d'informations :

https://cahierslautreamont.wordpress.com/2020/12/11/concours-de-logo-de-laappfid/