Concours de bourses d'admission à la maîtrise du GRÉLQ et de la Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire (Univ. Sherbrooke, Canada)

Bourses d’admission à la maîtrise

Le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec (GRÉLQ) et la Chaire de recherche du Canada sur l’histoire de l’édition et la sociologie du littéraire (Édisoc) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution de deux bourses d’admission à la maîtrise, d’une valeur de 10 000 $ chacune (montant non renouvelable), destinées aux personnes répondant aux exigences suivantes :

Critères d’admission

Au 15 septembre 2020, être inscrit(e) à temps plein à la maîtrise dans une université québécoise, mais n’avoir pas cumulé plus de 15 crédits dans ce programme;

poursuivre des recherches de maîtrise sur un sujet lié aux approches socio-historiques du livre et de la littérature, sous la direction d’une ou d’un des chercheur(e)s du GRÉLQ.

Présentation du dossier

Pour participer au concours, la candidate ou le candidat doit faire parvenir les documents suivants :

un projet de mémoire (maximum 2 pages, contenant les rubriques suivantes : problématique, objectifs et méthodologie prévues);

une copie des relevés de notes de tous les diplômes universitaires;

un curriculum vitae (maximum 3 pages);

une preuve d’inscription dans un programme de maîtrise d’une université québécoise, au 15 septembre au plus tard.

Le cumul avec une bourse du FRQSC ou du CRSH n’est pas accepté.

La bourse sera versée en deux temps : le deuxième versement est conditionnel à la poursuite du programme de maîtrise au trimestre suivant. Une preuve d’inscription à temps plein, au trimestre d’hiver 2021, sera exigée.

Date limite pour le dépôt des demandes : 20 septembre 2020.

Le comité fera connaître sa décision au plus tard le 15 octobre 2020.

Critères d’attribution

L'intérêt du projet et son intégration aux travaux du GRÉLQ, ainsi que la qualité du dossier académique, constitueront les principaux critères de sélection. Le jury peut décider de ne pas attribuer la bourse, si le niveau des candidatures reçues ne correspond pas aux attentes d’une bourse d’excellence.

Les dossiers complets doivent être envoyés à Anthony Glinoer, par voie électronique à l’adresse suivante :

anthony.glinoer@usherbrooke.ca.