Les points de rencontre entre littérature et musique sont multiples, leurs points de friction également. Si les deux pratiques artistiques n’ont cessé de se nourrir l’une de l’autre, elles se sont aussi concurrencées. Certains poètes ont revendiqué le pouvoir musical intrinsèque de la langue. À l’inverse, certains compositeurs ont revendiqué la capacité de la musique à produire un sens, voire à raconter une histoire, s’attribuant les mêmes pouvoirs que les écrivains.

À l’occasion de deux colloques transdisciplinaires, organisés respectivement à Sorbonne Université en décembre 2016 et à l’Université de Florence en février 2018, ont été réinterrogés les trois points de rencontre entre littérature et musique, que Michel Gribenski explicite ainsi : « collaboration de la musique et de la littérature, présence de la musique dans la littérature, enfin présence de la littérature dans la musique » (« Littérature et musique. Quelques aspects de l’étude de leurs relations », Labyrinthe). Dans ces deux colloques conçus en diptyque, il s’est agi de restreindre le champ d’études, en s’intéressant aux relations entre compositeurs, compositrices et écrivaines, écrivains, aux représentations croisées des uns par les autres, aux rapports croisés entre les uns et les autres, et à tous les jeux de tensions et de projections que cela implique, les notions d’auctorialité et d’autorité, de révérence et de concurrence, de complicité et de rivalité, se trouvant étroitement liées.

En écho aux trois points de rencontre entre littérature et musique mentionnés ci-dessus, trois types de relations entre compositeurs, compositrices et écrivaines, écrivains ont été explorés : le premier type concerne la représentation des compositeurs et compositrices dans la littérature, cette représentation s’inscrivant souvent dans une réflexion sur la création littéraire : les pratiques du compositeur, de la compositrice, modélisent celles de l’écrivain, de l’écrivaine, et la fabrique de l’œuvre musicale celle de l’œuvre littéraire.

À l’inverse, le second type concerne la représentation de l’écrivain ou l’écrivaine dans la musique, avec toutes les questions que pose la notion de représentation ou de « figuration » selon que la musique intègre des paroles ou est purement instrumentale, auquel cas la figuration de l’écrivain ou de l’écrivaine se joue selon des modalités supratextuelles qu’il s’agit d’appréhender.

Enfin, le dernier type de relations entre compositeurs, compositrices et écrivaines, écrivains, consiste évidemment en leur collaboration, que celle-ci implique plusieurs actants ou, dans un certain nombre de cas qui seront analysés ici, qu’elle concerne un seul et même artiste polygraphe, dont la pratique musicale féconde l’écriture et dont la

pratique littéraire nourrit la musique.

Les trois derniers numéros de Comparatismes en Sorbonne sont respectivement dédiés à ces trois types de relations.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE : PRESENCE DU COMPOSITEUR, DE LA COMPOSITRICE DANS LA LITTERATURE

Stéréotypes et mythes

Matthieu Cailliez (Université Jean Monnet - Saint-Étienne, Département de Musicologie)

Le personnage du compositeur dans l’œuvre dramatique d’Eugène Scribe

Le personnage du compositeur dans l’œuvre dramatique d’Eugène Scribe Marie-Hélène Rybicki (Université de Potsdam)

La maladie de la musique ou le triomphe de la littérature. Portraits de compositeurs dans Les Portes de Gubbio de Danièle Sallenave

Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg)

Compositeur malade et récit médecin dans la nouvelle romantique : l'exemple des Nuits florentines de Heinrich Heine et des Nuits russes de Vladimir Odoïevski

Compositeur malade et récit médecin dans la nouvelle romantique : l’exemple des Nuits florentines de Heinrich Heine et des Nuits russes de Vladimir Odoïevski

Jana Kantoříková(UMR Eur'Orbem - Sorbonne Université, CNRS)

Le (dé)compositeur dans la littérature tchèque moderne – Karel Kamínek – Karel Čapek – Jan Křesadlo

Le (dé)compositeur dans la littérature tchèque moderne – Karel Kamínek – Karel Čapek – Jan Křesadlo

Marcin Stawiarski (Université de Caen Normandie, ERIBIA - EA 2610)

La figure du compositeur, L'intermédialité musico-littéraire et la notion d'excentricité

La figure du compositeur, L’intermédialité musico-littéraire et la notion d’excentricité

Sylvain Perrot (chargé de recherche au CNRS, UMR 7044 ArcHiMèdE – Strasbourg)

L'image de la compositrice dans la littérature grecque

L’image de la compositrice dans la littérature grecque

Rosina Neginsky (University of Illinois)

Antonio Salieri dans Amadeus de Peter Shaffer

Antonio Salieri dans Amadeus de Peter Shaffer

Elisabeth Le Corre (Univ Paris Est Créteil, LIS, F-94010 Créteil, France)

Petits riens et grand homme : Mozart de Sacha Guitry

Petits riens et grand homme : Mozart de Sacha Guitry

Cesare Fertonani (Università degli Studi di Milano)

Le «prêtre roux» comme personnage littéraire

Le «prêtre roux» comme personnage littéraire

Céline Carenco (Université de Lorraine)

Figures littéraires du musicien : Franz Liszt dans Le Contrebandier de George Sand

Figures littéraires du musicien : Franz Liszt dans Le Contrebandier de George Sand

Damien Ehrhardt (Université d'Évry Val d'Essonne / Université Paris-Saclay)

Schumann, écrivain et compositeur : regards sur Chopin

Schumann, écrivain et compositeur : regards sur Chopin

Schumann, écrivain et compositeur : regards sur Chopin Małgorzata Sokołowicz (Université de Varsovie / Université de musique Frédéric-Chopin)

« L’Éternel Pygmalion ». Le Destin (romantique ?) du compositeur selon Cyprian Kamil Norwid

Poétiques croisées, destins croisés

Amandine Lebarbier (Université Paris Nanterre)

« Ô Sainte Cécile ! » : la figure de la sainte patronne de la musique, un outil pour penser la création et l’inspiration musicale ?

Thomas Le Colleter (CRLC /Professeur en CPGE, Lycée Marcelin Berthelot)

« Bon sujet pour un opéra… ». La figure de Vivaldi dans Concert baroque d'Alejo Carpentier

« Bon sujet pour un opéra… ». La figure de Vivaldi dans Concert baroque d’Alejo Carpentier

Marie Gaboriaud (Université de la Polynésie française)

Le compositeur comme « modèle » chez Jules Janin

Le compositeur comme « modèle » chez Jules Janin

Le compositeur comme « modèle » chez Jules Janin Sophie Dessen (Université Paris III - Sorbonne nouvelle)

Le compositeur et son biographe fictif dans Jean-Christophe de Romain Rolland et Le Docteur Faustus de Thomas Mann

Florence Fabre (Université d'Artois)

Un compositeur anti-nazi à Paris : Exil, de Lion Feuchtwanger

Un compositeur anti-nazi à Paris : Exil, de Lion Feuchtwanger

Florence Lethurgez (Centre Norbert Elias, UMR 8562 - CNRS-EHESS-AMU-Université d'Avignon)

La mise en œuvre du compositeur : Le don de la langue à la musique contemporaine

La mise en œuvre du compositeur : Le don de la langue à la musique contemporaine

La mise en œuvre du compositeur : Le don de la langue à la musique contemporaine Céline Hromadova (UMR 7172 - THALIM)

La Laisse de Françoise Sagan : prélude, fugue et variations

DEUXIEME PARTIE : PRESENCE DE L'ECRIVAIN OU DE L'ECRIVAINE DANS LA MUSIQUE

Écrivaines et écrivains personnages

Ludovic Piffaut (Université de Poitiers, CRIHAM)

Jeux d’écrivains dans Le virtuose ridicole (1752) de Goldoni et Galuppi

Jeux d’écrivains dans Le virtuose ridicole (1752) de Goldoni et Galuppi Camillo Faverzani (Université Paris 8)

Ombres silencieuses et errantes des amants malheureux, ou Sappho à Leucade dans le dramma in musica de Simone Antonio Sagrafi et Giovanni Simone Mayr

Béatrice Didier (École Normale Supérieure, Ulm)

Andrea Chenier de Umberto Giordano

Andrea Chenier de Umberto Giordano

Stéphane Lelièvre (Sorbonne Université, CRLC, INSPE de Paris)

Hoffmann à l'opéra, ou quand le poète devient le héros de ses propres contes

Hoffmann à l’opéra, ou quand le poète devient le héros de ses propres contes

Sabine Teulon-Lardic (Universoité de Montpellier 3, laboratoire CRISES)

La figure du librettiste des Lumières à l'opéra-comique au XIX e siècle, ou « l'amour, le plaisir, la chanson et l'esprit »

La figure du librettiste des Lumières à l’opéra-comique au XIX e siècle, ou « l’amour, le plaisir, la chanson et l’esprit »

Pierre Degott (Université de Lorraine)

La figure de l'écrivain dans les Savoy Operas de « G&S »

La figure de l’écrivain dans les Savoy Operas de « G&S »

Gilles Couderc (ERIBIA, Université de Caen Normandie )

Britten, Death in Venice et le pacte autobiographique

Britten, Death in Venice et le pacte autobiographique

Cécile Auzolle (Université de Poitiers)

« Que le silence m'écoute ! » Hommes et femmes de lettres dans les opéras de Philippe Boesmans

« Que le silence m’écoute ! » Hommes et femmes de lettres dans les opéras de Philippe Boesmans

« Que le silence m’écoute ! » Hommes et femmes de lettres dans les opéras de Philippe Boesmans Jana Kantaříková (UMR Eur’Orbem – Sorbonne Université, CNRS)

Chansons modernes en tant qu’armes polémiques ? Viktor Dyk et la modernité autour de 1900

Métonymies

Yves Ouallet (Université du Havre)

Après une lecture du Dante. Liszt et les ombres de l’écriture

Hervé Casini (Aix-Marseille université)

« A Giacomo Leopardi, poème musical pour orchestre et voix de soprano » de Pietro Mascagni (1898)

« A Giacomo Leopardi, poème musical pour orchestre et voix de soprano » de Pietro Mascagni (1898)

Antoine Bonnet (Université Rennes 2)

Les écrivains dans la musique de Boulez : « Regard éloigné » sur quelques « alliés substantiels »

Les écrivains dans la musique de Boulez : « Regard éloigné » sur quelques « alliés substantiels »

Émilie Piton-Foucault (Univeristé de Rennes 2)

Zola et l'Opéra Garnier : du mépris politique à l'allégorie littéraire dans le livret de Sylvanire

Zola et l’Opéra Garnier : du mépris politique à l’allégorie littéraire dans le livret de Sylvanire

Raffaele D'Eredità(Sorbonne Université)

De Cervantès à Le Lorrain : deux personnalités d'écrivains au cœur du Don Quichotte de Massenet

De Cervantès à Le Lorrain : deux personnalités d’écrivains au cœur du Don Quichotte de Massenet

Vincent Vivès (Université Polytechnique Hauts-de-France, laboratoire LARSH/DeScripto)

Mus(iqu)e critique. La mélodie française, tombeau du poète.

Mus(iqu)e critique. La mélodie française, tombeau du poète.

Matthieu Rémy(Université de Lorraine)

D'une apparition de Patrick Modiano dans une chanson de Vincent Delerm

D’une apparition de Patrick Modiano dans une chanson de Vincent Delerm

D’une apparition de Patrick Modiano dans une chanson de Vincent Delerm Nina Rolland (University of Birmingham)

Charles Baudelaire en musique : analyse numérique des mélodies de Gabriel Fauré

Damien Dauge (CÉRÉdI – Université de Rouen Normandie)

Le Flaubert de la musique ? Quelques paréidolies musico-littéraires

TROISIEME PARTIE : COLLABORATIONS, HYBRIDATIONS

Partage d’autorité

Marie Gaboriaud (Université de la Polynésiefrançaise)

Vies et morts du créateur

Vies et morts du créateur Marion Coste (CYU Paris Cergy Université / UMR Héritages)

« Rien n’est plus dangereux pour un musicien ou un peintre que de s’intéresser à la littérature » : l’ombre de l’écrivain dans Votre Faust d’Henri Pousseur et Michel Butor

Miriana Yanakieva (Institut de littérature, Sofia - Université de Strasbourg)

Le livret d'opéra : simplification ou amplification de la source littéraire ? Réflexion à partir de deux opéras : Werther de Massenet et Eugène Onéguine de Tchaikovski

Le livret d’opéra : simplification ou amplification de la source littéraire ? Réflexion à partir de deux opéras : Werther de Massenet et Eugène Onéguine de Tchaikovski

Le livret d’opéra : simplification ou amplification de la source littéraire ? Réflexion à partir de deux opéras : Werther de Massenet et Eugène Onéguine de Tchaikovski Rosina Neginsky (Université d'Illinois)

L'Opéra Salomé dans la correspondance de Richard Strauss et Romain Rolland

Hybridations