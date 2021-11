Communications, n° 109, novembre 2021 :

« Les arts et les âges de la vie »

dirigé par Jean-Marie Schaeffer et Ioana Vultur

Les humains créent et interagissent avec des œuvres d’art tout au long de leur vie, de la petite enfance à la vieillesse. Les travaux réunis ici étudient – dans des contextes historiques et culturels divers et à la lumière de différentes approches disciplinaires – l’évolution au fil de la vie des pratiques créatrices et des conduites réceptrices, ainsi que les représentations artistiques des âges de la vie. L’accent est mis sur l’enfance, l’adolescence et la vieillesse, souvent négligées dans le passé.

Sommaire



Présentation

Jean-Marie Schaeffer et Ioana Vultur



Âges de la vie, esthétique et arts

Jean-Marie Schaeffer



Âges de la vie et peinture de soi

Nadeije Laneyrie-Dagen



Les arts et les âges de la vie en Chine

Yolaine Escande



Les « jeunes artistes » plasticiens en France :

comment l’âge impacte-t-il leurs trajectoires ?

Guillaume Fournier



Autoscopie de la constellation Rimbaud

Vasile Popovici



L’adolescence dans le roman moderne. Trois lectures : Robert Musil, Alain-Fournier, Witold Gombrowicz

Ioana Vultur



Le grand âge de la littérature

Philippe Roussin



Débuts et fins de vie sur les scènes de Romeo Castellucci

Kenza Jernite



Étonnement et connivence dans le jeu fictionnel. Lire la règle fictionnelle à l’école maternelle

Pierre Sève



Les nuances du regard des enfants

Pablo Fontoura



La Société de l’art à l’école : décoration scolaire et éducation artistique dans l’école de la IIIe République

Kaori Harada



Préadolescence et cinéma d’horreur : initiations clandestines et réceptions folkloriques

Benoît Kastler



La longue enfance du cinéphile

Marc Cerisuelo